Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma’nın ayrılmasıyla oluşacak boşluğu dolduracak isim Dorukhan Toköz olacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyetle yaptığı görüşmede Quaresma’nın yerine transfer yapılmasına gerek olmadığını ve bu bölgeyi son haftaların yıldızı Dorukhan’a teslim etmeyi planladığını söyledi. Genç yıldızın hem savunmada hem de hücumdaki etkinliğinin yanı sıra bitmek bilmeyen enerjisi, top tekniğinin yüksek olması ve çekinmeden kaleyi yoklamasının takıma büyük katkı sağladığını belirten Güneş, Dorukhan’ın sağ kanatta rahatlıkla görev yapabileceğine inanıyor.

LENS SOLA

Sezon başında Eskişehirspor’dan transfer edilen 22 yaşındaki Dorukhan Toköz’ün sağ bek kökenli olmasından dolayı çizgide görev yapmaktaki kabiliyeti, Şenol Hoca’nın bu planında etkili oldu. Ligde forma giydiği son 8 maçta ön libero olmasına rağmen 2 gol, 1 asisti bulunan ve iki golü de VAR’a takılan Dorukhan’ın sağ kanada geçmesiyle Medel’le birlikte Atiba orta alanda görev yapacak. Erzurumspor maçına sağ kanatta başlayan ancak etkili olamayan Lens’in de sol kanada geçmesi bekleniyor

SATIŞINA ONAY VERİLMİŞTİ

Şenol Güneş’in ara transfer döneminde satışına onay verdiği Enzo Roco için Beşiktaş’a şimdiye kadar cazip bir teklif yapılmadığı öğrenildi. Sözleşmesi 2021’e kadar olan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili lig sonunda yeni bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

TORINO İLE PAZARLIK

Torino’dan 6,5 milyon avroluk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye giren Ljajic için yönetim harekete geçti. Beşiktaşlı yöneticilerin, Sırp oyuncu için bu rakamı ödemek istemediği ve İtalyanlarla yeniden masaya oturarak indirim isteyeceği belirtildi.