Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ateş hattının sıcaklığından mı, iki hoca arasındaki yüksek tansiyondan mı bilinmez Kayseri-Fenerbahçe maçı gergin başladı. Kayseri, taraftarlarının dinmek bilmez yüksek volümlü tezahüratların, Fenerbahçe ise sarı-kırmızı seriye bir yenisini eklemenin arzusundan güç alıyordu. Son dakikada sürprizi yapan Skrtel’in görevini üslenen Serdar Aziz’in sırıtmadığı sarı-lacivertlilerde Benzia’nın yerini devralan Tolgay Arslan ise agresifliğiyle sahnedeydi. İlk yarı boyunca bırakın bir gol görmek, “Bu da kaçar mı?” diyeceğimiz bir gol pozisyonu, “Vay be” alkışı alacak bir kaleci kurtarışı yaşanmadı. Mücadele yüksek, son paslar da inadına beceriksizdi ki, tek heyecan, 45 + 3’te Soldado’nun kırmızı görüp oyundan atılması oldu. Bu dakikaya kadar kartlarını her iki takım için de cimrice saklayan Alper Ulusoy, İspanyol golcüyü Kucher’e yaptığı sert faul sebebiyle değil, şahsına ettiği küfür gerekçesiyle tereddütsüz şekilde saha dışına yolladı.

SERİ KISA SÜRDÜ

Ersun Yanal döneminde oynadığı 9. maçta 4. defa 10 kişi kalan Fenerbahçe için işler zora girmişti. Sarı-lacivertliler, en önemli hücum silahından mahrum kalınca son 6 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Kayseri kalesine gitmek de dert oldu. Ersun Yanal’ın 46’da yaptığı Mehmet Ekici-Moses değişikliği sadece 54’te sonuç verecekti ki, Nijeryalı’nın nefis pasında Jailson’a Lung gol vizesi vermedi. 62’de Umut Bulut’un gol sevinci VAR’a takıldı. Hakem Alper Ulusoy, son vuruştan önce Kravets’in Serdar Aziz’e faul yaptığı gerekçesiyle meşin yuvarlağın orta sahaya taşınmasını onaylamadı. Ancak Kayseri’nin 10 kişi kalan rakibiyle puanları paylaşmaya niyeti yoktu. Dakikalar azaldıkça artan baskı, meyvesini 87’de verdi. Elif’in çıkarken Chery’ye kaptırdığı topun cezasını kale sahası içinde kule gibi yükselerek kafayı vuran Kravets kesti: 1-0. Fenerbahçe’nin galibiyet serisi 2 maçta kalırken, Hikmet Karaman, Ersun Yanal’a sezonun ilk lig mağlubiyetini yaşattı.

