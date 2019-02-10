Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor maçı öncesi ortalık Şenol Güneş'in ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle çalkalanmıştı. Sahada ise tribünlerle tek vücut olmuş bir Beşiktaş vardı. Başakşehir'in sürpriz beraberliğinden sonra puan farkını azaltma fırsatı yakalayan siyah-beyazlılar maça müthiş bir baskıyla başladı. Beşiktaş seri pas trafiğiyle rakibine neredeyse top göstermezken, siyah-beyazlılar aradığı golü 40. dakikada buldu. Quaresma'nın yerine sağ kanatta görev alan Lens'in trivela pası ile buluşan Burak Yılmaz, göğsüyle kontrol ettiği topu usta işi bir vuruşla filelere göndererek transferinden sonra Beşiktaş'taki ilk golünü kaydetmiş oldu. Şenol Güneş'le şampiyonluğa ulaştığı ilk iki sezondan esintiler sunan siyah-beyazlılar Bursaspor'a ilk yarı boyunca tek bir pozisyon dahi vermedi ve soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girmeyi başardı.

Ljajic döndü dolaştı

Samet Aybaba son 3 maçta olduğu gibi Latovlevici'yi çıkarıp yerine Lima'yı oyuna aldı. Burak Yılmaz 62. dakikada 'Baba Ronaldo'yu anımsatan harika bir golle skoru 2-0'a getirdi. Tribünlerin isteğiyle oyuna 67'de giren Kagawa göbeğe, Ljajic de sola geçti. Bursaspor ilk ve net fırsatını 71'de yakaladı. Yusuf Erdoğan'ın gertirdiği topu Shehu kale önünde kontrol edemedi. Şenol Güneş 73'te Güven'i çıkarırken oyuna giren Caner sol kanada, Ljajic sağa geçti. Necip'in 82'de Adriano'nun yerine girmesiyle Beşiktaş'ın saha düzeni yine değişti. Caner sol beke, Dorukhan sağ kanada, Ljajic ise tekrar sola geçti. Kalan sürede skor değişmedi. Beşiktaş ligin dişli ekiplerinden Bursaspor önünde sezonun en iyi futbolunu ortaya koyararak net bir skorla 3 puanın sahibi oldu ve rakiplerine sonuna kadar pes etmeyeceğinin mesajını verdi.

Ne dediler?

ŞENOL GÜNEŞ: Beşiktaş'ın bağrından çıktı... Kalitesi belli... Çocuklarımızı kızdığımızda sokağa atmıyoruz. Türk futbolunun ona ihtiyacı var... O kadar desteğe az bile attı (gülerek)

MIRIN: O bizim hayran olduğumuz bir oyuncu. Daha fazlasını da atabilirdi ama onun adına çok memnunuz...

JEREMAIN LENS: Çok güzel iki gol attı. Öz güveni yükseldi. Onun adına çok sevindim...

LORIS KARIUS: Burak için çok iyi oldu. Antrenmanlar öyle çalışıyor ki... Üzerine koyarak devam edecektir...

Büyük barışma!

Burak Yılmaz ile Beşiktaşlı taraftarlar sonunda barıştı. Bursaspor maçı öncesi tribünler futbolcuları sırayla tribünlere çağırırken, Burak Yılmaz'ın yine pas geçileceği düşünülüyordu. Kafası önde ısınma çalışmalarını sürdüren Burak bir anda tribünlerden gelen sesle irkildi. Siyah-beyazlı taraftarlar "Burak, Burak, Burak" diye tribünleri inletti. Sevinçle taraftarlara koşan yıldız oyuncu tek tek tribünleri selamladı. Bu sırada diğer Beşiktaşlı oyuncuların da alkışlarla Burak Yılmaz'a destek vermesi de dikkat çekti. Kral bu moralle Bursa karşısında canını dişine taktı ve iki golle barışmayı taçlandırdı. Maçın ardından tribünlerle Burak âdeta tek vücut oldu...

Teşekkür etti

Kral, Dorukhan Toköz ile maçtan bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu formayı tekrar giymem için uğraşan, vesile olan, isteyen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.