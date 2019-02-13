Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda heyecan devam ediyor. Bu turun ilk karşılaşması dün Fenerbahçe ile Rus ekibi Zenit arasında oynandı. Geride kalan 15 müsabaka ise yarın oynanacak. Bir başka Türk takımı olan Galatasaray ise sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile mücadele edecek. Turun rövanş maçları ise 20-21 Şubat tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yarın oynanacak müsabakaların TSİ programı şöyle:

20.55 Galatasaray - Benfica

20.55 Rennes - Real Betis

20.55 BATE - Arsenal

20.55 Lazio - Sevilla

20.55 Olympiakos - Dinamo Kiev

20.55 Krasnodar - Bayer Leverkusen

20.55 Rapid Wien - Inter

20.55 Slavia Prag - Genk

23.00 Sporting Lizbon - Villarreal

23.00 Celtic - Valencia

23.00 Malmö - Chelsea

23.00 Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt

23.00 Club Brugge - Salzburg

23.00 Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb

23.00 Zürih - Napoli