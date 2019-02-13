UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda heyecan devam ediyor. Bu turun ilk karşılaşması dün Fenerbahçe ile Rus ekibi Zenit arasında oynandı. Geride kalan 15 müsabaka ise yarın oynanacak. Bir başka Türk takımı olan Galatasaray ise sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile mücadele edecek. Turun rövanş maçları ise 20-21 Şubat tarihlerinde oynanacak. 
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yarın oynanacak müsabakaların TSİ programı şöyle: 

20.55 Galatasaray - Benfica 
20.55 Rennes - Real Betis 
20.55 BATE - Arsenal 
20.55 Lazio - Sevilla 
20.55 Olympiakos - Dinamo Kiev 
20.55 Krasnodar - Bayer Leverkusen 
20.55 Rapid Wien - Inter 
20.55 Slavia Prag - Genk 
23.00 Sporting Lizbon - Villarreal 
23.00 Celtic - Valencia 
23.00 Malmö - Chelsea 
23.00 Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt 
23.00 Club Brugge - Salzburg 
23.00 Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb 
23.00 Zürih - Napoli 