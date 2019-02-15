Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

19 yıl önce UEFA Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi'ne veda edildikten sonra hedef yine aynı kupaydı. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, daha da iddialı duruma gelmişti. Son 32 Turunda Benfica ile eşleşen Cimbom dün gece Portekiz temsilcisini bozguna uğratmayı amaçlıyordu. Binlerce taraftarının önünde sahadaki futbolculardan beklenti maça müthiş başlanmasıydı ama öyle olmadı. Özellikle ilk 5 dakika sarı-kırmızılı futbolcularda bir şaşkınlık söz konusuydu. Bu bölüm kazasız atlatıldıktan sonra Cimbom karşılık vermeye başladı ama yine de hücumlardan sonra orta alanda büyük boşluklar verildi. 26'da soldan gelen Benfica atağını Marcao karşıladı, hakem bu müdahalenin kolla olduğunu belirtip penaltıyı gösterdi. Muslera köşeyi tahmin etse de Salvio'nun kullandığı penaltı ağlarımıza gitti: 0-1. Geriye düşen Galatasaray bir an önce gol bulmak istese de yine çok büyük baskı kuramadı.

AVANTAJ GİTTİ

G.Saray ikinci yarı ilk devreye oranla çok daha iyi başladı. Tempo yükselten Cimbom, gol geliyor diye bağırıyordu âdeta... Nagatomo ile Luyindama ilk yarıdaki hatalarını telafi etti. 54'te soldan Nagatomo'nun harika ortasına Luyindama arka direkte harika kafa vuruşu yaptı ve Türk Telekom'u salladı: 1-1. Beraberliği ardından galibiyeti arayan Cimbom, topyekûn saldırmaya başladı fakat bu durum geride büyük boşluklara sebep oldu. 64'te Benfica'nın hızlı atağında top Marcao'nun geç kalmasıyla Seferovic'in önünde kaldı. Golcü futbolcu çok iyi vurunca bir defa daha geriye düştük: 1-2. Fatih Terim 73'te Sinan ile Mariano'yu oyuna soktu. Ancak bu hamleler maçı geri çevirmeye yetmedi ve Cimbom tur için avantajı kaybetti.

DIAGNE KARAVANA ATTI

Galatasaray'ın yeni transferi Diagne, Benfica maçında etkili olamadı. Rakip kaleye çektiği iki şutta da isabet kaydedemeyen Senegalli âdeta yokları oymadı. Stoper Luyindama ceza sahasında 6 defa topla buluşurken Digane 2'de kaldı.

PENALTI İSYANI

Benfica'nın 29. dakikada kazandığı penaltı tartışmalara yol açtı. Sol kanattan Galatasaray ceza sahasına yapılan ortayı Marcao uzaklaştırmak istedi. Ancak hakem Jesus Gil Manzano, topun Marcao'nun eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Galatasaraylı futbolcular ve Marcao, uzun süre pozisyonun penaltı olmadığını hakem Jesus Gil Manzano'ya anlattılar ama İspanyol hakemin kararı değişmedi. Öte yandan Benfica'nın hocası Bruno Lage, stattaki atmosferin etkileyici olduğunu söylerken "Zor bir maç oldu. İyi ve hızlı başlayan biz olduk. Hakem performansı bence gayet adildi" dedi.

SÖNÜK YILDIZLAR

Diagne: Beklentilerin çok altında kaldı. Hiçbir şekilde fark ortaya koyamadı. Benfica savunması içinde kayboldu.

Belhanda: Her ne kadar bir şeyler yapmaya çalışsa da, Trabzon maçındaki performansının yanından geçemedi. Attığı pasların şiddetini ayarlayamadı.

Feghouli: Varlığıyla yokluğu birdi. Etkili ortalar kesemedi. Sağ çizgiyi etkili kullamamadı, geriye de yardımcı olamadı.

Ndiaye: Orta alanı çok boş bıraktı. Pas tercihlerini olumlu kullanamadı. Defansif yönü de zayıf kaldı.

Nagatomo: 'Herkes kötü oynar Nagatomo yine işini yapar' denirdi. Asya Kupası’ndan döndükten sonra Japon yıldıza bir haller oldu. Bireysel hatalarla birlikte ayakları birbirine dolandı. Yaptığı asist müthiş olsa da akıllarda bu olumsuz oyunu kaldı.

Onyekuru: Yüzde yüzlük pozisyonu gole çeviremedi. Umut vaadeden ataklarda topu rakibe verdi. Orta kesmekte zorlandı. En çok sırıtan isim oldu.

GEREKSİZ KART

Maçın ilk yarısında rakibiyle mücadeleye giren Fernando gereksiz yere sarı kart gördü. Karşılaşmanın hakemi Gil Manzano bu pozisyon için sarı-kırmızılı takım aleyhine penaltı verdi. Karara sinirlenen Fernando itiraz edince sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

MARCAO İSYANDA

Penaltı pozisyonunun kahramanı Marcao, "Bu zamana kadar her zaman dürüst oldum. Şikâyet etmeyi sevmem ama bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki penaltı değildi, omzuma çarptı. Bu maçı bir an önce unutup ikinci maçı düşünmeliyiz" dedi.

MUSLERA UMUTLU

G.Saray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, penaltıdan yedikleri golün kendilerini etkilediğini söyledi. Uruguaylı file bekçisi "Böyle önemli maçta haksız bir penaltıyla gelen gol bizi biraz geri itti. Ne yazık ki avantajlı skoru elde edemedik ama daha ikinci maç var" diye konuştu.

FENER TAŞ ATTI

F.Bahçe'nin resmi Twitter hesabından G.Saray-Benfica maçının hemen ardından yapılan paylaşım dikkati çekti. G.Saray'dan ayrılıp F.Bahçe'ye giden Serdar Aziz'in en önde olduğu takım fotoğrafını paylaşan sarı-lacivertliler, bu görselle "iyi geceler" mesajı gönderdi.