Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği listeye göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Göztepe - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
23 Şubat Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya
24 Şubat Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
25 Şubat Pazartesi
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım