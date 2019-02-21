Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği listeye göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle: 

Yarın 
20.30 Göztepe - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu 
20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek 

23 Şubat Cumartesi 
13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: Cüneyt Çakır 
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen 
19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya 

24 Şubat Pazar 
13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler 
16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler 
19.00 Galatasaray - Akhisarspor: Suat Arslanboğa 

25 Şubat Pazartesi 
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım