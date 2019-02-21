Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 56 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, 15.02.2019 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Alt A, B, C, D, E ve Doğu Alt E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Adem Büyük'ün, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 Resmi Müsabakadan Men Cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın, 15.02.2019 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Atiker Konyaspor Kulübünün, 16.02.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin 000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün G, H, O blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Adis Jahovic'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 Resmi Müsabakadan Men ve 8 bin 500 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Trabzonspor’un, 17.02.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt J ve Güney Kale Arkası Alt J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa’nın, 17.02.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kasımpaşa idarecisi Cüneyt Söylen'in, akreditasyon kartını başkalarının kullanımına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübünün, 16.02.2019 tarihinde oynanan Bursaspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 124 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Hatayspor Kulübü idarecisi Mithat Baklacı'nın, 16.02.2019 tarihinde oynanan Hatayspor - Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 7 Gün Hak Mahrumiyeti ve 4 bin 500 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü idarecisi Aydın Toksöz'ün, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 7 Gün Hak Mahrumiyeti ve 4 bin 500 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Özat'ın, 16.02.2019 tarihinde oynanan Hatayspor - Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 Resmi Müsabaka Soyunma Odasına ve Yedek Kulübesine Giriş Yasağı ve 6 bin 500 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Gazişehir Gaziantep FK'nın, 17.02.2019 tarihinde oynanan Altınordu - Gazişehir Gaziantep FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası Misafir B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Afjet Afyonspor Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan Afjet Afyonspor - Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton D,E,F,G ve Kuzey Kale Arkası C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Eskişehirspor Kulübünün, 18.02.2019 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Abalı Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”