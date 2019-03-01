Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerilim giderek artıyor... Bu hafta Erzurum deplasmanına misafir olacak sarı-kırmızılılar akşam saatlerinde -15 dereceye dayanan hava şartlarını göz önüne alarak karşılaşmanın 19.00’dan öğle saatlerine çekilmesini talep etti. Zaten Erzurum’un son sekiz iç saha maçı da öğle saatlerinde oynanmıştı. Ancak TFF bu defa karşılaşmayı akşam saatine aldı. Galatasaray Kulübü galibiyeti değil, sahadaki 22 futbolcunun sağlığını düşünerek bu talebi gerçekleştirdiklerini belirterek TFF’ye isteklerini yineledi fakat Federasyon maç saatini değiştirmedi. Sarı-kırmızılı yöneticiler de “Ne zaman bir talepte bulunsak TFF’de kapı duvar. Herhâlde bizi duymuyorlar” siteminde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasındaki itilaf bu sezon için ilk değildi. Sarı-kırmızılılar bu sezon ne talepte bulunsa TFF reddetti... İşte o olaylar...

HEPSİNE RET!

Galatasaray sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda üst üste yapılan hatalar neticesinde Fırat Aydınus, Halis Özkâhya ve Hüseyin Göçek’i de hakemliği bırakma çağrısında bulundu. TFF, bu üç hakemi koruma altına alarak önemli maçlarda görevlendirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim ve Mustafa Cengiz’in cezalarında indirim istedi. İndirim istekleri, daha sonra ceza olarak geri döndü. Galatasaray, TFF’den Konyaspor-Galatasaray maçının VAR konuşmalarını yayımlamasını istedi. Bu talep de cevapsız kaldı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi için Riva’daki VAR odasında bir kulüp yetkilisinin bulunması için TFF’ye başvurdu Ancak herhangi bir karşılık alamadı. Galatasaray’ın Sivasspor maçında down sendromlu çocukları seremoniye çıkarma isteği Passoligleri olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. TFF, Galatasaraylı futbolcu Younès Belhanda’ya verilen üç maçlık cezaya yapılan itirazı reddederek, PFDK kararının onandığı aktarıldı.

EN İYİ TRANSFER!

Galatasaray’ın sol bekteki transferi Emre Taşdemir, Türkiye Kupası’nda oynanan ve 4-2 kaybedilen Hatayspor maçında geçerli not alan tek oyuncu oldu. Galatasaray’ın Bursaspor’dan transfer ettiği genç futbolcu bu sezon sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyememişti. Ligin ikinci yarısındaki Ankaragücü maçıyla birlikte süre almaya başlayan Emre, Hatayspor maçında sahada kaldığı 65 dakikada yaptığı iki asistle “Devre arasının en iyi transferi” yakıştırmalarına sebep oldu.

DIAGNE SEFERBERLİĞİ

G.Saray’da Diagne seferberliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpte sağlık ekibiyle birlikte teknik heyet sakatlığı devam eden Diagne’yi Erzurumspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. İkinci yarıda transfer edilen ve sarı-kırmızılı formayla sadece penaltıdan bir gol atabilen başarılı oyuncuya psikolojik destek de veriliyor.

BU FORMA KIYMETLİ

G.Saray’ın Hatayspor ile oynadığı ve 4-2 kaybederek elenmekten kıl payı kurtulduğu müsabaka sonrasında Fatih Terim, oyuncularına soyunma odasına fırça attı. “Siz üzerinizdeki formanın kıymetinin farkında değilsiniz herhâlde” diyen Terim “Gelen şansı bu kadar kötü kullanmak size yakışmadı” ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ FORVET OLUR

Yunan Gazzetta’nın spor yazarı Panagiotis Dalatariof’tan, Kostas Mitroglou’na büyük destek geldi. Tecrübeli yazar “Kostas, G.Saray’ın birinci forveti olur. İstanbul’u ve Galatasaray’ı çok sevmiş. Olimpiakos’ta Saviola ile girdiği forma yarışını kazandı. Benfica’da Jonas’ın önündeydi. G.Saray’da da Diagne’yi kesecektir” dedi.