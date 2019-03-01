Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

Yarın:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor (Şanlıurfa GAP)

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)

3 Mart Pazar:

13.30 Altınordu-Hatayspor (Bornova)

13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği (Zafer)

4 Mart Pazartesi:

19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok (İzmir Atatürk)