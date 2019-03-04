Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta sular durulmuyor. Kayseri’de bırakılan 2 puanla şampiyonluk şansının yanı sıra Devler Ligi hedefinin de uzaklaşması üzerine teknik direktör Şenol Güneş hedef tahtasına oturtuldu. Tecrübeli çalıştırıcının A Millî Takım’la anlaşmasından sonra Beşiktaş’ta devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Başkan Fikret Orman yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar yola devam edileceğini söylemiş, hocanın da ilk günkü heyecanıyla görevini sürdüreceğini ifade etmişti. Ancak Beşiktaş yönetiminde Şenol Güneş’in sezon bitmeden gönderilmesi gerektiğini yüksek sesle söylemeye başlayanların sayısı oldukça fazla.

TAZMİNAT İSTEMİYOR AMA...

Orman sezon sonuna kadar Güneş’in kalacağını açıklasa da önümüzdeki haftaki Konyaspor maçı sonrasında yeni bir karar çıkabilir. Aralarında Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Umut Güner ve Hüseyin Yücel’in bulunduğu birçok yönetici, Orman’la fikir ayrılığı yaşıyor. Yöneticilerin bir kısmı Güneş’in artık takıma faydasından çok zararı olduğu görüşünde. Ancak tecrübeli çalıştırıcının alacaklarının ödenmemiş olması Orman’ın elini kolunu bağlıyor. Güneş’in tazminat istemediği ancak 2 milyon avro alacağının ödenmesini beklediği gelen bilgiler arasında.

GÜNEŞ DÖNEMİNDEKİ EN KÖTÜ KARTAL

Son 8 sezonda 24. haftalara bakıldığında Beşiktaş en kötü puan istatistiğine sahip olduğu dönemi yaşıyor. Bu sezon 41 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, ligi 5. sırada bitirdiği 2010-11 sezonunda 24 haftada 35 puan toplayabilmişti. Beşiktaş’ta 4. sezonunu yaşayan Şenol Güneş de en başarısız dönemini yaşıyor.

Oğuzhan’dan öz eleştiri

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Oğuzhan Özyakup, sosyal medyadan takım ve kendisi için öz eleştiride bulundu. Yıldız oyuncunun paylaştığı fotoğrafta, konsantrasyon, motivasyon ve adanmışlık için olumlu anlamına gelen yeşil, bahane için ise olumsuz anlamındaki kırmızı ışık dikkat çekti.

24. HAFTALARDA BEŞİKTAŞ

SEZON PUAN

2018-19 41

2017-18 47

2016-17 54

2015-16 54

2014-15 54

2013-14 46

2012-13 43

2011-12 45