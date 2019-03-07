Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da oyun kurgusu ve hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşanıyor. Takımın 10 numarası Younès Belhanda son haftalarda skora katkı yaparak “Nihayet” dedirtti belki ama oyun içindeki etkinliği yine çok iyi seviyelerde değildi. Teknik direktör Fatih Terim, Faslı futbolcudan daha çok sorumluluk almasını isteyerek “Kaçak güreşmek yok” dedi. Erzurum deplasmanında gol atan Belhanda, 90 dakika boyunca 61 defa topla buluştu. Takımın oyun organizasyonunu yönetecek kişi için oldukça az bir rakam olması gözlerden kaçmadı. Ayrıca 69’da oyundan çıkan Selçuk İnan, Belhanda’dan 21 dakika az oynamasına rağmen 64 defa topla buluşmuştu.

Savunmada değişiklik

Fatih Terim bu veri üzerinden hem Belhanda’ya hem de tüm takıma mesaj verdi. “Sorumluluk benden gitsin” tavrının kabul edilemez olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, herkesin aksine normalden daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Öte yandan savunma kurgusunu yeniden gözden geçiren Terim, Erzurumspor karşılaşmasında arkada verilen boşlukların Antalya maçında tekrar sahnelenmemesi için, Marcao ile Luyindama’dayı daha dengeli şekilde görevlendirecek. Tecrübeli hoca, hücumcu merkez savunma modelini ve önde konuşlanan tandem modelini bir süre askıya almayı planlıyor.

PRENS ONYEKURU

Galatasaray’da performansıyla beklentilerin altında kalan Henry Onyekuru, bu sezon takımda Muslera’dan sonra en çok süre alan futbolcu oldu. Nijeryalı kanat oyuncusu, 2.391 dakika süre alarak ikinci sıraya yerleşti. Rodrigues’in gidişinden sonra takımı sürükleyecek isim olarak görülen Onyekuru henüz o seviyeye gelemedi.

TECRÜBESİ YETER

Nagatomo tekrar sahaya

Galatasaray’da sakatlığı sebebiyle Erzurum deplasmanında forma giyemeyen Yuto Nagatomo’nun tedavisi teknik heyet tarafından yakından izleniyor. Terim ve kurmayları Emre Taşdemir’e de güvense de, son 10 haftada Nagatomo’nun tecrübesine ihtiyaç olduğunu düşünülüyor. Japon yıldız bir süre Asya Kupası’na gitmişti.

FEGHOULI’YE GÖRE KOSTAS

Sabırlı, fırsatçı tilki gibi

Galatasaray’da devre arasında kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou hakkında Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız, Mitroglou için “Gördüğüm kadarıyla çok iyi çalışıyor ve kendisini geliştiriyor. Topla fazla buluşmasa da bu onun için mesele değil. Sahada sabırlı kalarak fırsatları değerlendirmeyi biliyor. Tıpkı bir tilki gibi” dedi.