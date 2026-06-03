Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev alması sonucu hayatını kaybeden 8 kişi arasında yer alan Civan Şen ile 9 aylık oğlu, Antalya'da aynı mezara defnedildi. Acılı aile üyeleri cenazede kahroldu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralanmıştı.

AYNI MEZARLIĞA DEFNEDİLDİLER

Hayatını kaybedenler arasında bulunan Civan Şen (27) ile 9 aylık oğlu da Antalya'ya getirildi. Dün akşam saatlerinde Antalya'ya getirilen baba ve oğlunun cenazeleri, bugün Kurşunlu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. Ailenin 'siyah' giyinin çağrısına herkes uydu, cenaze yeri siyaha büründü.

Bir mezarda iki acı: Baba ve 9 aylık oğlu gözyaşlarıyla defnedildi

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kazada yaralı olarak kurtulan anne Şen, cenaze namazı öncesinde eşi ve oğlunun tabutlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı annenin feryatları cenazeye katılanların yüreğini dağladı. Cenazede Civan Şen'in anne ve babası, kardeşleri ile yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Tabutların başında edilen dualar sırasında aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Bir mezarda iki acı: Baba ve 9 aylık oğlu gözyaşlarıyla defnedildi

Öte yandan cenazeye Antalya'nın yanı sıra Batman, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden akraba ve dostları katıldı. Kurşunlu Mezarlığı'nı dolduran kalabalık, Şen ailesinin acısını paylaşırken cenazede duygu dolu anlar yaşandı.

Bir mezarda iki acı: Baba ve 9 aylık oğlu gözyaşlarıyla defnedildi

Kazada yaralanan ve tedavisi süren 6 yaşındaki Siraç Şen'in ise annesi tarafından yangının içinden kurtarıldığı öğrenildi. Acılı aile, baba ve bebeğin yan yana toprağa verilmesiyle tarifsiz bir acı yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası