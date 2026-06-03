Bir mezarda iki acı: Baba ve 9 aylık oğlu gözyaşlarıyla defnedildi
Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev alması sonucu hayatını kaybeden 8 kişi arasında yer alan Civan Şen ile 9 aylık oğlu, Antalya'da aynı mezara defnedildi. Acılı aile üyeleri cenazede kahroldu.
- Kazada 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
- Hayatını kaybedenlerden Civan Şen (27) ile 9 aylık oğlu Antalya'ya getirildi.
- Baba ve oğlunun cenazeleri Kurşunlu Mezarlığı'nda aynı mezarlığa defnedildi.
- Kazada yaralı kurtulan anne, cenaze namazı öncesinde eşi ve oğlunun tabutlarına sarılarak ağladı.
- Cenazeye Antalya'nın yanı sıra Batman, Mardin ve Diyarbakır gibi çeşitli illerden akraba ve dostları katıldı.
- Kazada yaralanan 6 yaşındaki Siraç Şen, annesi tarafından yangından kurtarıldı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralanmıştı.
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AYNI MEZARLIĞA DEFNEDİLDİLER
Hayatını kaybedenler arasında bulunan Civan Şen (27) ile 9 aylık oğlu da Antalya'ya getirildi. Dün akşam saatlerinde Antalya'ya getirilen baba ve oğlunun cenazeleri, bugün Kurşunlu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. Ailenin 'siyah' giyinin çağrısına herkes uydu, cenaze yeri siyaha büründü.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Kazada yaralı olarak kurtulan anne Şen, cenaze namazı öncesinde eşi ve oğlunun tabutlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı annenin feryatları cenazeye katılanların yüreğini dağladı. Cenazede Civan Şen'in anne ve babası, kardeşleri ile yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Tabutların başında edilen dualar sırasında aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Öte yandan cenazeye Antalya'nın yanı sıra Batman, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden akraba ve dostları katıldı. Kurşunlu Mezarlığı'nı dolduran kalabalık, Şen ailesinin acısını paylaşırken cenazede duygu dolu anlar yaşandı.
Kazada yaralanan ve tedavisi süren 6 yaşındaki Siraç Şen'in ise annesi tarafından yangının içinden kurtarıldığı öğrenildi. Acılı aile, baba ve bebeğin yan yana toprağa verilmesiyle tarifsiz bir acı yaşadı.