Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, bordo-beyazlı ekibin isminin, imzalanan sponsorluk sözleşmesi gereği  9 ay süreyle Birevim Elazığspor olarak değiştiğini belirtti. 
 
Kulüpteki bu yeni birlikteliğin başarılara vesile olmasını dileyen  Öztürk, şunları kaydetti:
 
"Yeni isim sponsorumuz Birevim yetkililerine kulübümüze bu zor  günlerinde vermiş oldukları desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir  önceki isim sponsoru Tetiş Yapı yetkililerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.  Çünkü süresi dolmadan isim sponsorluğundan vazgeçerek maddi kaynak sağlanması  açısından kulübün önünü açtılar. İnşallah takımımız Birevim Elazığspor ismiyle  ligde daha iyi sonuçlar elde edecektir."