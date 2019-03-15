Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal ile gelecek sezon da yola devam edileceği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten, Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili yapılan açıklamada, "Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir. Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.