Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Uluç

Fenerbahçe’de sözleşmesi sona erecek oyuncular şimdiden kendilerini garantiye almaya başladı. Yönetimin, idmanda sakatlanması sebebiyle yeni sözleşme imzalama kararı aldığı kaleci Erten Aksu dışında kalan on bir isimden önceliği Fenerbahçe’ye vermeyenler Martin Skrtel ile Şener Özbayraklı oldu. Kiralık Slimani, Ayew ve Benzia’nın dışında Volkan, Neustädter, İsmail ve Soldado, Tolga yönetimin kararına göre pozisyon almayı beklerken, Skrtel, Parma ile anlaştı. Adı Juventus ve Barcelona ile anılan 34 yaşındaki Slovak stoper, Fenerbahçe’nin yeni sözleşme tekliflerini geri çevirirken, İtalyan ekibiyle el sıkıştı.

İstemedi-istenmedi

İtalyan basını da olayı doğruladı. Skrtel’in kararında kariyer ya da paranın değil, kulübün içinde bulunduğu durumundan yaşadığı mutsuzluğun etkili olduğu belirtildi. Skrtel gibi vedayı tercih eden diğer isim ise Şener Özbayraklı oldu. F.Bahçe’de 4. sezonunu geçiren sağ bek de istenmediği düşüncesiyle gemileri yaktı. Ersun Yanal döneminde formayı kaybeden Şener, devre arasındaki Tolgay transferinde takasta kullanılmayı reddetmişti. Kafasında Fenerbahçe’yi bitiren Şener, Galatasaray’la anlaştı.

VALENCIA UNUTMADI

Mehmet Topal, Valencia’nın 100. yıl kutlamalarına katıldı. Yarasalar olarak bilinen İspanyol devi, bir asrı devirirken 2010-12’de formasını giyen Örümcek lakaplı Mehmet Topal da etkinliklere davet edildi. Valencia camiasını bir araya getiren gecede ilgi gören isimlerden olan Topal’a plaket verildi.