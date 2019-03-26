Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Yeni Eskişehir Stadı'nda maçı izleyen futbolseverlerin mükemmel bir ev sahipliğine imza attığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Stadı kırmızı-beyaz renklerle dolduran futbolseverlerimiz, durmaksızın ay-yıldızlıları destekleyerek mükemmel bir ev sahipliğine imza attı. Tek yürek olup millilerin galibiyetine büyük katkı sağlayan, görsel şovları ile maça ayrı bir renk katan Eskişehir halkı; gösterdikleri eşsiz destekle milli takım taraftarlığının en coşkulu ve en güzel örneklerinden birisini sundu. Finaller yolunda A Milli Takım'ımızı yalnız bırakmayan Eskişehir halkına şükranlarımızı sunar, başta Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Eskişehirspor Kulübü, ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde dün Eskişehir'de konuk ettiği Moldova'yı 4-0 yenmişti.