Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı ve 4’e 1 ve üç takımla yapılan 4’e 4 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman HIIT koşuları ile sona erdi. Antrenmana Adanaspor ile oynanan özel maçta 90 dakika forma giyen oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Fallou Diagne, Moryke Fofana ve milli takımdan henüz dönmeyen Abdou Razack Traore katılmadı. Mustapha Yatabare ve Mücahit Atalay takımdan ayrı fizyoterapistler Salih Kırışka ve Furkan Heyik yönetiminde, milli takımdan dönen Deni Milosevic ise takımla birlikte çalıştı.
Atiker Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
28.03.2019 - 17:55 | Son Güncelleme: 28.03.2019 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’de 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Etiketler : Atiker Konyaspor,
613348 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/613348.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
26
17
7
2
41
13
28
58
2
Galatasaray
26
15
7
4
55
27
28
52
3
Beşiktaş
26
13
8
5
51
34
17
47
4
Trabzonspor
26
12
7
7
45
36
9
43
5
Malatyaspor
26
10
7
9
37
33
4
37
6
Konyaspor
26
8
11
7
32
30
2
35
7
Antalyaspor
26
10
5
11
29
41
-12
35
8
Çaykur Rizespor
26
8
10
8
37
33
4
34
9
Sivasspor
26
9
7
10
38
39
-1
34
10
Kasımpaşa
26
10
4
12
44
48
-4
34
11
Alanyaspor
26
10
4
12
28
33
-5
34
12
Kayserispor
26
8
9
9
24
34
-10
33
13
Fenerbahçe
26
7
10
9
32
37
-5
31
14
Ankaragücü
26
9
4
13
27
41
-14
31
15
Bursaspor
26
5
13
8
24
31
-7
28
16
Göztepe
26
8
3
15
26
34
-8
27
17
Erzurum BB
26
4
10
12
26
35
-9
22
18
Akhisar Bld.Spor
26
5
6
15
27
44
-17
21
27. Hafta Maçları
5.4.2019
Trabzonspor - Antalyaspor
6.4.2019
Alanyaspor - Bursaspor
6.4.2019
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
7.4.2019
Sivasspor - Kayserispor
7.4.2019
Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
7.4.2019
Göztepe - Akhisarspor
7.4.2019
Mke Ankaragücü - Fenerbahçe
7.4.2019
Medipol Başakşehir Fk - Atiker Konyaspor
8.4.2019
Çaykur Rizespor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
26
16
6
4
43
24
19
54
2
Gençlerbirliği
26
17
3
6
39
22
17
54
3
Osmanlıspor
26
15
3
8
35
18
17
48
4
Hatayspor
26
13
8
5
39
18
21
47
5
Gazişehir Gaziantep
26
13
6
7
44
22
22
45
6
Altınordu
26
12
9
5
37
20
17
45
7
Ümraniye
26
13
6
7
33
23
10
45
8
Adana Demirspor
26
12
5
9
35
30
5
41
9
Boluspor
26
11
5
10
30
27
3
38
10
Altay
26
10
7
9
37
27
10
37
11
Balıkesirspor
26
10
5
11
26
30
-4
35
12
Adanaspor
26
7
9
10
30
31
-1
30
13
İstanbulspor
26
5
12
9
29
35
-6
27
14
Giresunspor
26
6
9
11
25
32
-7
27
15
Afjet Afyonspor
26
6
7
13
33
42
-9
25
16
Eskişehirspor
26
6
7
13
28
50
-22
25
17
Elazığspor
26
5
5
16
28
45
-17
20
18
Karabükspor
26
0
2
24
8
83
-75
-1