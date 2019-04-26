Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonunun belirleneceği final serisinin ikinci maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenerek seride 1-1 beraberliği sağladı.

Maça iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-10 önde girdi. Mola sonrasında farkı açan turuncu-beyazlı ekip, seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete hızlı başlayarak teknik molaya 12-5 önde giren VakıfBank, seti 25-10 bitirdi ve beraberliği yakaladı.

Üçüncü sette de iyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip, bu seti de 25-18 alarak skorda 2-1 üstünlük kurdu. Dördüncü sette de rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-17 maçı da 3-1 kazandı.

Seride 3. maç 29 Nisan Pazartesi günü Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Saat 18.00'de başlayacak müsabaka, TRT Spor'dan yayınlanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

VakıfBank: Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Di Lulio, Zehra Güneş, Tuğba Şenoğlu)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Beyza Arıcı, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Şebnem Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Ezgi Dilik, Gibbemeyer, Merve Atlıer)

Setler: 16-25, 25-10, 25-18, 25-17

Süre: 96 dakika (23, 24, 25, 24)