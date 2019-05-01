Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı elinin tersiyle itti. Sarı-kırmızılılar kalan maçları kazandığı takdirde şampiyon olacak. Şampiyonluğa ve Fatih Terim’e inanan taraftarlar dün gece İstanbul Havaalanı’nda takıma koştu. Geçtiğimiz sezonun 28’inci haftasında Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Başakşehir ile olduğu yarışta büyük yara almıştı. Ancak taraftarlar yenilgi sonrası takımı havaalanında karşılamış ve Cimbom kalan altı maçı kazanarak şampiyon olmuştu. Galatasaray takımı, önceki gece Konyaspor beraberliği sonrasında da havaalanında büyük bir destek gördü. Sarı-kırmızılı kafilenin otobüse bindiği esnada taraftarlar, uzun süre tezahüratlar yaptı ve Fatih Terim’e destek verdi.

Sabaha kadar hesap

Taraftarlar, “Bir günde kral olmadık, bir günde tahtan inmeyiz. İmparator Fatih Terim ölene dek seninleyiz” şeklinde slogan atarken tecrübeli hoca, aşırı izdihamdan zor kurtuldu. Terim taraftarlara “Hâlâ her şey bizim elimizde. Dört maçı da kazanıp şampiyon olacağız” sözünü verdi. Konya dönüşü, Terim evine gitmeden direkt tesislere geçti. Gün aydınlanana kadar Florya’da kalan Terim, karşılaşmanın görüntülerini yeniden izleyip takımın yaptığı hataları not etti. Beşiktaş maçı öncesi analizlere erken başlayan Fatih Hoca, takımı nasıl hazırlayacakları konusunda yardımcılarıyla istişare etti. Geçen sezon hem Başakşehir hem de Beşiktaş’ı sahasında devirerek şampiyon olan Galatasaray’da, Terim aynı hikâyenin tekrarlanmasını hedefliyor.

Neden Dirar’a sarı göstermedin?

Konya-Galatasaray maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakemin yanına gidip sitemde bulunmuştu. Terim’in hakem Mete Kalkavan’a siteminin nedeni ortaya çıktı. Ve tepkinin nedeninin o maça değil 22 gün öncesine ait. Tecrübeli teknik adamın, Kalkavan’a Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde A.Gücü maçında sınırda olan Dirar’a neden sarı kart göstermediğini sorduğu öğrenildi. Eğer Dirar o maçta sarı kart görseydi, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekti.

Kart endişesi yakıyor

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Mariano’ya uyarı

Galatasaray’da Mariano’nun isabetsiz ortaları ve hatalı pasları can sıkıyor. Konya karşılaşmasında 12 pas hatasıyla oynayan Brezilyalı sağ bek, altı isabetsiz orta yaptı. Konyaspor karşısında etkisiz bir görüntü sergileyen Mariano’ya teknik direktör Fatih Terim’den ikaz geldi.

NAGATOMO KAYIP

Geçen yılın yıldızlarından Yuto Nagatomo bu sezon dökülüyor. Fatih Terim, EY Malatya maçında sol bekte çok iyi performans sergileyen Linnes’i üç sarı kartı olduğu için oynatmadığını belirtirken Nagatomo sol çizgide etkisiz kaldı. Terim, derbi için Linnes’i daha ön planda tutuyor.

İnce hesaplar

G.SARAY-BAŞAKŞEHİR

İlk yarıdaki karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona ermişti. Galatasaray kendi evindeki maçta her türlü galibiyeti alması hâlinde ikili averajda rakibine üstünlük sağlayacak. Eğer bu maç da berabere biterse ikili averaj hesaplarında deplasman golü kuralı geçerli olmadığı için iki takım arasındaki genel averaja bakılacak.

G.SARAY-BEŞİKTAŞ

İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, rakibine oranla avantajlı durumda. Galatasaray’ın ikili averajda rakibine üstünlük sağlayabilmesi için ikinci maçı en az iki gol farkla kazanması gerekiyor. Eğer iki takım arasındaki mücadele bir farklı Galatasaray üstünlüğüyle sona ererse, bu durumda iki takım arasındaki genel averaja bakılacak.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ

Ligin ilk yarısındaki maçı Başakşehir 1-0, ikinci yarısındaki karşılaşmayı ise Beşiktaş 2-1 kazanmıştı. İki takım arasında ikili averaj üstünlüğü bulunmuyor. İkili averajda deplasman golü kuralı geçerli olmadığından, iki takım da maçları karşılıklı birer farkla kazandığı için puan eşitliği hâlinde genel averaja bakılacak.