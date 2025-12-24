Adıyaman’da hastane yakınında uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 6 şahıs, görenleri korkuttu. Bir süre sabit kalan 6 şahsın kimi yerde süründü kimi de yerden uzun süre kalkamadı. O anlar kameralara yansıdı.

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, Adıyaman’da kaydedilen bir görüntü ‘Pes’ dedirtti.

UYUŞTURUCU MADDE İDDİASI

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında toplanan 6 kişilik grup, bir süre yan yana ayakta durdu. İlk dakikalarda sabit duran 6 kişi daha sonraki dakikalarda birer birer yere yığıldı. 6 arkadaşın uyuşturucu madde aldıkları iddia edildi.

YERDEN KALKAMADILAR

Yere düşenlerden bazıları uzun süre hareket edemezken, o anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ayakta sendeleyen 6 arkadaştan kiminin yerde süründüğü, kiminin de düştüğü yerden uzun bir süre hareket edemediği görüldü. Olayın yaşandığı yere sürekli madde bağımlılarının geldiğini söyleyen vatandaşlar, bölgede güvenlik çalışmalarının artmasını istediklerini belirtti.

TARİHİ SEVİYEDE UYUŞTURUCU YAKALANMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin, "Bu kararlılığın en görünür çıktısı, ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviyedir. Toplam 211 ton uyuşturucu, 213 milyon adet uyuşturucu hap yakalandı. 313 milyon kök kenevir imha edildi” açıklamasını yapmıştı.

Bakan Yerlikaya “İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin personelimizle Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden görevdeyiz. Kara vatanın her sokağında, mavi vatanın her dalgasında, siber vatanın her noktasında nöbetteyiz. Terörle mücadele, asayiş, organize suçlar, göç ve afet yönetimi, trafik güvenliği gibi her alanda stratejimiz var, planımız var, uygulamalarımız var” demişti.

