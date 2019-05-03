Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Başakşehir canlı izle, Sivasspor Başakşehir şifresiz izle, Sivas Başakşehir skor kaç kaç, Sivasspor Başakşehir bein sports... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası büyük heyecana sahne oluyor! Son 5 maçta 10 puan kaybeden lider Başakşehir, Sivasspor’a konuk oluyor. Başakşehir'in mutlak kazanması gereken maçta iki takım kozlarını paylaşacak. Süper Lig’de geride kalan 30 haftada 18 galibiyet, 8 beraberlik, ve 4 mağlubiyet alan Başakşehir liderliğini sürdürürken, Sivas temsilcisi ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 12. sırada bulunuyor. Sivasspor Başakşehir maçı hangi kanalda, Sivas Başakşehir saat kaçta, Sivas Başakşehir maçı şifresiz izle gibi araştırılan konulara dair detaylar haberimizde

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SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün 20.30’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak olan mücadelenin hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüğoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Zorbay Küçük görev alacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Tolgahan, Papp, Braz, Bjarsmyr, Uğur, Douglas, Rybalka, N’Dinga, Özer, Emre, Diabate

Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

Medipol Başakşehir’de bu mücadele öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Arda Turan maçta forma giyemeyecek. Başakşehir’le oynayacağı zorlu randevunun hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Yiğidolar’da tek eksik var. Geçen hafta 4. sarı kartını gören Hakan Arslan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

20. randevu

İki takım, Süper Lig tarihinde daha önce 19 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibi 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. Sivasspor, 7 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

Kritik haftalar

Spor Toto Süper Lig’de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider konumda bulunan Başakşehir’in 62 puanı bulunurken, pazar günü 60 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray ile 59 puanla onu takip eden Beşiktaş karşılaşacak. Ligin 33. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Başakşehir, Sivas engelini kayıpsız geçerek şampiyonluk umudunu devam ettirmeyi hedefliyor.