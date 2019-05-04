Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arkas Spor-Fenerbahçe serisini 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, sezonu şampiyon olarak noktaladı. Fenerbahçe, maçın ardından düzenlenen törenle kupasına kavuşurken, serinin en değerli ismi Fenerbahçeli Hidalgo oldu. Serinin en iyi pasörü yine Fenerbahçe’den Ulaş olurken, orta oyuncusu Emre Batur da ödüle layık görüldü. Arkas Spor’da ise Adis en iyi smaçör, Burak ise en iyi libero ödülünün sahibi oldu. Paidar Demir Özel Ödülü ise Fenerbahçeli Oğuzhan’a verildi.