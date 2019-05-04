Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Fenerbahçe canlı skor, Kasımpaşa FB şifresiz izle, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç, Kasımpaşa Fenerbahçe bein sports... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılamayan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından galibiyetl ayrılmanın planlarını yapıyor. İşte maça dair detaylar...

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında canlı olarak izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Scuffet, Sadiku, Josue Sa, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Khalili, Koita, Trezeguet, Perice

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Elif Elmas, Valbuena, Soldado

Fenerbahçe’de 3 eksik

Fenerbahçe, 3 futbolcusundan yoksun olarak Kasımpaşa karşısına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı durumda bulunan Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel ve kaleci Volkan Demirel, forma giyemeyecek. Sakatlıkları düzelen Serdar Aziz, Vitor Moses ve Mehmet Topal’ın ise oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada Akhisarspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

7.5 aydır deplasmanda kazanamıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda 7.5 aydır galip gelemiyor. Bu sezon 15 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Ligde bu sezonki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018’de Atiker Konyaspor’u 1-0 yenerek elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 12 dış saha maçında da kazanamadı.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 32. randevuda

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 32. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 31 maçtan 24’ünü Fenerbahçe, 3’ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin lig maçlarındaki 75 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı.

Kasımpaşa 12 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig’de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0’lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 12 maçtan 10’unu yitirdi, 2’sinde berabere kaldı.