Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Beşinci defa üst üste Final Four’a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko’da başantrenör Zeljko Obradovic kupayı bir kere daha Türkiye’ye getirmek istediklerini söyledi. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, yıldız oyuncu Kostas Sloukas ve genel menajer Maurizio Gherardini’nin de hazır bulunduğu medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Obradovic “Sezon başında sakatlık problemleri yaşadık. Biz yine de iyi basketbol oynamanın yolunu bulduk. Oyuncularım çok iyi çalışıyor. Beşinci kez Dörtlü Final’de olmak çok güzel bir duygu. Bunun için oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımız bu desteği hak ediyor” diye konuştu.

Burası benim evim!

Fenerbahçe’ye imza attığı ilk günden bu yana Ataşehir’i evi gibi gördüğünü ve çok çalışmaya gayret ettiğini ifade eden efsane basketbol adamı “Şimdilik işler yolunda gidiyor. Çok büyük desteğimiz var. Başkanımızdan, yönetim kuruluna kadar. Herkes bize inanılmaz enerji veriyor. Efes maçına gelirsek iki takım da birbirini çok yakından tanıyor. Sakat oyuncularımız var ama bu demek değil ki, baştan sona savaşmayacağız. Bizim takımın karakteri bu. Taktikler olacak, onları şaşırtmak istiyoruz. Karakterimizi sahaya yansıtmalıyız. THY Avrupa Ligi’ni kazanmak için en önemli şey, istek, motivasyon ve konsantrasyon” ifadelerini kullandı.

Yeni bir zafer için

Fenerbahçe Beko’nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Kostas Sloukas Final Four’a şampiyonluk parolasıyla gittiklerini söyledi. Sakatlıklara rağmen çok güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Melih, “Kendimize inanıyoruz. Sahada sonuna kadar savaşacağız. Oraya kupayı kazanmak için gidiyoruz’derken, Sloukas “Fenerbahçe’nin beşinci defa Final Four’da olması muhteşem bir şey. Kupayla taçlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.