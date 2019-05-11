Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray şampiyonluk için geri sayıma geçti. Sezon finali niteliğindeki Beşiktaş derbisinden zaferle çıkan ve üç hafta kala liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılarda heyecan tavan yapmış durumda. Gündüz maçlarındaki başarısız performans ve özellikle deplasmanda yaşanan kayıplar camiayı endişelendirse de, teknik patron Fatih Terim üç puandan emin. Bu üç maçın birinde beraberlik opsiyonu da bulunan sarı-kırmızılılarda tecrübeli hoca, “Kesinlikle hiçbir maç için beraberlik düşüncemiz yok” dedi. Oyuncularına kupada deplasmanda Yeni Malatya’yı 5-2 yendikleri maçı hatırlatan tecrübeli teknik adam, “Lider gidiyoruz, lider döneceğiz. Fobi falan dinlemem hata istemiyorum” dedi.

Belhanda’nın yerine Ndiaye

Terim, işaret ettiği Malatya maçında oynamayan, bugün de cezası sebebiyle Rize’de sahada olamayacak Belhanda’nın yokluğunda hücumcu orta saha rolünü Ndiaye’ye verecek. Galatasaray’ın geçen hafta oynadığı Beşiktaş derbisinde saha dışında kalan Ndiaye, Malatya maçında iki asist yapmıştı. Senegallinin dikine oyunundan bu maçta da yararlanmak isteyen Terim’in elinde Emre Akbaba alternatifi de bulunuyor. Rize’yi devirip şampiyonluk kapısını ardına kadar açmak isteyen sarı-kırmızılılar, galibiyet geldiği takdirde son iki haftada dört puan alsa bile ipi göğüsleyecek. Bu yüzden tecrübeli hoca takımından Rize’den galibiyetle dönülmesi emrini verdi.

Yuvadan uçuyor

Galatasaray’ın genç oyuncusu Yunus Akgün’e Anderlecht yeniden talip oldu. Ocak ayında transferden son anda vazgeçen Belçika ekibinin Galatasaray’a Yunus için 2,5 milyon avroluk bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 25 pay teklif edeceği belirtildi. Ocak 2019’da son dakikada yaşanan pürüzler sebebiyle gerçekleşemeyen bu transferde yaz döneminde resmî imzaların atılması bekleniyor.

YALNIZ BIRAKMAYACAK

Şampiyonluk yolundaki kritik Çaykur Rizespor karşılaşmasını Başkan Mustafa Cengiz ve yardımcısı Yusuf Günay tribünden seyredecek. Takım dün yola çıkarken yönetimin bir ve iki numarası bugün Rize’ye gidip tribündeki yerini alacak.