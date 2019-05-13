Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Ünal

Futbol kamuoyu iki gündür Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar’ı konuşuyor. Kötü yönetimiyle başta Ç. Rizespor olmak üzere, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da sert tepkisini çeken Çınar, MHK’yı da oldukça zor duruma düşürdü. 43 yaşındaki hakem, Galatasaraylı Emre Akbaba’nın ayağının kırıldığı pozisyonda Ç. Rizesporlu Samudio’ya kırmızı kartını çıkarmıştı. 70. dakikadaki bu pozisyon sebebiyle VAR’dan Çınar’a herhangi bir ikaz gelmediği, tecrübeli hakemin tamamen kendi iradesiyle monitöre giderek kırmızıya hükmettiği ortaya çıktı.

Rapor istendi

Ayrıca ilk penaltı kararında VAR’ın yanlış kamera açısı seçmesi, Çınar’ın da başka bir görüntü istememesi yüzünden ciddi bir hata yaptığı belirtildi. Penaltıyı tekrarlatmayarak başka bir yanlışa daha imza atan Çınar, ayrıca VAR’da pozisyon izlerken Abdurrahim Albayrak’ın yanında olmasına dikkat etmemesi yüzünden hatalı bulundu. TFF de bu konuyla ilgili temsilcilerden ek rapor istedi. MHK, Serkan Çınar ve Alper Ulusoy’u kötü yönetimleri sebebiyle sezon sonuna kadar maç vermeyerek cezalandıracak.