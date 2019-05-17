Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla ile saat 16.45 sıralarında Trabzon'a gelen Beşiktaş kafilesinde 21 futbolcu yer aldı. Az sayıda siyah-beyazlı taraftarların karşıladığı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.