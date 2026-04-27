Samsunspor'un Teknik Direktörü Thorsten Fink, Alanyaspor'u 3 golle mağlup ettikleri müsabakanın ardından gelecek hafta oynanacak Galatasaray karşılaşmasına ilişkin konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Samsunspor'un Teknik Direktörü Thorsten Fink, Alanyaspor karşısında alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç nedeniyle bugün farklı bir kadroyla sahaya çıktıklarını söyledi. Bir önceki maça göre kadroda 9 değişiklik yaptıklarını anlatan Fink, "Özellikle kupadaki 120 dakikalık bir maçın ardından lig maçı oynamak kolay değil. Sonuç olarak da sıcak havaya rağmen iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Fink, rakibin ligde kalmayı garantilemesi adına puan veya puanlara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hem toplu hem topsuz zamanlarda çok iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Uzun bir aradan sonra buradan almış olduğumuz ilk galibiyet. O sebepten dolayı da çok mutluyuz." diye konuştu.

Oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu dile getiren Fink, bu sırada da fırsatlar yakaladıklarını ifade etti.

Fink, karşılaşmanın ilk golünün ardından ikinci golü de bulduklarını hatırlatarak, sonrasında Mouandilmadji ile de farkı üçe çıkardıklarını kaydetti. Ardından pozisyonlar da bulduklarını söyleyen Fink, şöyle konuştu:

"TARAFTARIMIZ ARKAMIZDA OLACAK"

"Tabii kalecinin de yapmış olduğu çok kritik kurtarışlar vardı. belki daha erken golleri bulup maçı kopartabilirdik ama ne yazık ki onları gerçekleştiremedik. Negatif olan şey ve konuşmamız gereken bir şey de son 3-4 dakika özellikle bizim adımıza çok iyi geçmedi ve iki gol yedik."

Fink, bu maçta çok fazla süre bulmamış oyunculara forma verdiğini dile getirerek, "Tabii gol yemeden karşılaşmayı tamamlamak çok önemliydi. Ama ne yazık ki bugün bunu gerçekleştiremedik. Şimdi Galatasaray karşılaşmasına hazırlanacağız. Çok iyi bir atmosfer bizi bekliyor. Taraftarımız da arkamızda olacak. O karşılaşmada da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

