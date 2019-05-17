Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek finale yükseldi. Anadolu Efes'in finaldeki rakibi, CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibi olacak. Fenerbahçe Beko ise üçüncülük maçında bu maçın kaybedeni ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Fernando Buesa

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Mehdi Difallah

FENERBAHÇE BEKO: Green 13, Melli 9, Melih Mahmutoğlu 5, Kalinic 12, Biberovic, Sloukas 8, Guduric 8, Vesely 14, Sinan Güler, Ali Muhammed 4, Ahmet Düverioğlu

ANADOLU EFES: Larkin 30, Beaubois 2, Doğuş Balbay, Motum 9, Moerman 7, Pleiss, Micic 25, Anderson 10, Dunston 9, Simon

1'İNCİ PERİYOT: 20-19

İLK YARI: 40-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-68

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Fernando Buesa Arena'da oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko parkeye; Green, Ali Muhammed, Guduric, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle çıkarken, Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle maça başladı.

Green ve Larkin'in karşılıklı etkili oyunlarıyla üst üste basketlerle başlayan periyotta, Sloukas'ın oyuna dahil olmasıyla üstünlüğü rakibinin elinden alan Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucunun son saniyede attığı basket ile ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta Micic'in hücumdaki etkinliği ile farkı açan Anadolu Efes, savunmada rakibinin sayılarına engel olamasa da soyunma odasına 5 sayı farkla önde gitmeyi başardı: 40-45.

Üçüncü periyotta Larkin ve Anderson ile hücumda vitesi daha da artıran Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin hücumda etkili olamamasıyla farkı 11'e kadar çıkarttı ve maçın final periyoduna 68-57 önde girdi.

Larkin, mücadelenin son periyodunda da etkili performansını sürdürürken, Anadolu Efes farkı açmaya devam etti ve 19 sayılık farkla parkeden 92-73 galip ayrıldı.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Finali'nde tarihte ilk kez iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes birbirine rakip olarak sahaya çıktı.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da Dörtlü Final organizasyonu, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Türk derbisiyle başladı.

Sarı-lacivertliler, üst üste ve toplamda 5. kez Dörtlü Final'de yer alırken, Anadolu Efes 18 yıl sonra bu organizasyonda mücadele etti.

Bakan Kasapoğlu, takımları yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

İspanya'ya bugün gelen Bakan Kasapoğlu, maçtan önce de iki takımın da soyunma odalarına da giderek başarı dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu'na, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti.

Vesely ve Kalinic kadroda

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları düzelen oyuncular Jan Vesely ile Nikola Kalinic kadroda yer aldı.

Tedavileri tamamlanan iki isim de başantrenör Zeljko Obradovic tarafından kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe Beko'nun Fransız uzunu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forveti Luigi Datome ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Ali Koç saha kenarında

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımına destek olmak için İspanya'ya geldi.

Karşılaşma başlamadan kısa bir süre önce salona giren ve soyunma odasına giderek sarı-lacivertli teknik heyet ve oyunculara başarılar dileyen Koç, müsabakayı saha içi koltuklarında izledi.

Türk taraftarlar tribünde

Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı, takımlarını desteklemek için tribündeki yerini aldı.

Geçtiğimiz Dörtlü Final organizasyonlarına göre, Vitoria-Gasteiz'e ulaşımın zor olması ve konaklama sıkıntısı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların sayısında azalma oldu.

Tribünlerde 200 kadar Anadolu Efes, 3 binin üzerinde de Fenerbahçe taraftarı bulundu.

Sıkı güvenlik önlemleri

Karşılaşmanın oynanacağı Fernando Buesa Arena'nın etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Organizasyona akredite olan Türk basın mensuplarının çok büyük bir bölümününe otopark kartı verilmedi. Araçlarını salona 2-3 kilometre uzaklıkta park eden basın mensupları, yağışlı ve soğuk havada yürümek zorunda kaldı.

Dörtlü Final görsel şölenle başladı

Dörtlü Final'in açılışı görsel şölenle başladı.

Organizasyonun ilk maçı öncesi takımlar sahaya çıkmadan parkede görsel şovlar yapıldı. İki pota altına dev perdeler yerleştirilirken takımların Dörtlü Final'e nasıl geldiğini anlatan görüntüler, buraya yansıtıldı.

Lazer şovlarının da yapıldığı açılış töreni beğeni topladı.