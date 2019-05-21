Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray önceki gün Başakşehir’i yenip şampiyon olurken bu sportif başarıdan daha öte durumlar ve anlamlar ifade ediyordu. Taraftar, manevi hazzını gece geç saatlere kadar turlar atarak zafer şarkıları söyleyerek çıkarırken asıl önemli olan işin maddi boyutuydu. Kulüplerin ekonomik olarak çok zor bir süreç geçirdiği ve UEFA sopasını hissettiği dönemdeki sportif başarı Aslan’ı hem çok rahatlattı hem de rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Üst üste ikinci defa şampiyonluk ipini göğüsleyen ve 2000’li yıllardaki altın çağı hatırlatan bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılılar toplamda 22. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray, en yakın ve ezeli rakibi Fenerbahçe ile aradaki farkı üçe, bir diğer tarihi rakibi Beşiktaş’la ise yediye çıkardı.

> Asıl bomba stadın isim hakkı

Cimbom’un sıcak olarak cebine giren para 482 milyon lira. Bunun 220 milyon lirası Süper Lig’in yayın geliri, 262 milyon lirası ise UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’ne katılım bedeli. Cimbom’un gelecek sezon sponsorluk, ürün satış, bilet, kombine, loca satışlarından toplam beklentisi ise 500 milyon lira. Yani bakıldığında bu şampiyonluğun değerinin bir milyar lirayı bulacağı öngörülüyor. Ki Galatasaray’ın elini ve cebini güçlendirecek bir diğer önemli gelişme ise stadın isim anlaşmasıyla ilgili olacak. Türk Telekom ile yapılan 10 yıllık isim hakkı anlaşması 2019’un sonunda bitecek. Galatasaray Kulübü yine 10 yıllık bir anlaşma planı içerisinde. Ve yeni anlaşmadan beklenti de 700-800 milyon lira civarında.