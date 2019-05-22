Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında şampiyon belirlenirken kümede kalma savaşında üç takım kaldı. Son haftaya girilirken Sivasspor’u 3-1 yenen A.Gücü ligde kalmayı garantiledi. ‘6 puanlık’ maçta Bursaspor ile Göztepe berabere kalırken, BB Erzurumspor evinde F.Bahçe’ye yenilmesine rağmen son haftaya kümede kalma umuduyla girdi. Göztepe (35), Bursaspor (34) ve Erzurumspor’dan (32) ikisi Süper Lig’e veda edecek. Son hafta gözler Göztepe-A.Gücü, Y. Malatyaspor-Bursaspor ve Kayserispor-BB Erzurumspor maçlarında olacak. Küme düşecek iki takımın ikili ya da üçlü averajla belirlenme ihtimali de bulunuyor.

ÜÇLÜDE ERZURUM ÖNDE

Son hafta üç takım 35 puanda buluşabilir. Bu durumda üçlü averaj sistemi devreye girecek. Göztepe’yi iki defa, Bursaspor’u ise bir defa mağlup eden Erzurumspor, 9 puanla üçlü averajda lider durumda. Üçlü averajda Bursaspor’un 5, Göztepe’nin ise 2 puanı var. İkili averajlarda ise iki maçta da galip gelen Erzurumspor’un Göztepe’ye üstünlüğü bulunuyor. Karşılıklı birer galibiyetleri bulunan Bursaspor-Erzurumspor ile her iki maçta da berabere kalan Bursaspor-Göztepe ikili averajda eşit. Bu takımlar aynı puana sahip olursa genel averaja bakılacak. Genel tabloda Göztepe -6, Bursa -10, Erzurum -9 gol averajına sahip.