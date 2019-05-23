Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray şampiyon oldu, takım mutlu, taraftar mutlu ama yönetim diken üstünde. Mart ayında olağan genel kurulda idari ibrasızlık alan Mustafa Cengiz ve yönetimi tüzüğe göre seçim kararı alması gerekiyordu. Cengiz bu kararı almadı ve denetim kurulu, bu ibrasızlığı durdurmak için mahkemeye başvurdu. 12. Asliye Hukuk Mahkemesi genel kurulun kararına tedbir kararı koydurttu ve mahkemeden karar çıkana kadar Cengiz’in seçim kararı almama opsiyonu doğdu. Ancak Galatasaray yönetimi, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne dava açmış oldu ve Galatasaray’ın avukatları da tekrar karşı dava açtı. Üyeler de tüzük ihlali yapıldığına dair dilekçelerini sundu.

Süreç uzayabilir

Şampiyonluk sonrası seçime gitmeyi planlayan Mustafa Cengiz, önceki gün kurullarındaki isimlerle görüşmeler yaparak bu kararını askıya aldı ve seçime gitmeyeceğini belirtti. Cengiz ve arkadaşlarının seçime gitmeme kararının altında şu sebep yatıyor: Eğer seçim kararı aldıktan sonraki süreçte tedbir kararı kalkarsa Mustafa Cengiz seçimden menolacak ve seçime giremeyecek... Bazı üyeler tespit raporu hazırlayıp ayrı bir mahkemede yönetimdeki şahısların tüzüğü ihlal ettiğine dair dilekçe verecek. Davanın haziran ayında sonuçlanması beklense de karşılıklı açılacak yeni davalarla süreç uzayabilir. Camiadaki genel görüş bir an önce seçime gidilmesi yönünde.

PFDK TOPLANIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçındaki “saldırısı” ve “tedbire uymaması” sebebiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmişti. Tecrübeli teknik adam, dünkü antrenmanda neşeli tavırlarıyla bu durumu pek de umursamadığını gösterdi. PFDK’nın bugün yapacağı toplantıda Terim’le birlikte yardımcısı Ümit Davala ve Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak’a ceza kesmesi bekleniyor.

TURKCELL’DEN TARAFTARA ARMAĞAN

Turkcell dijital işbirliğine gittiği Galatasaray’ın taraftarlarına 22’nci şampiyonluğa özel sürpriz bir hediye hazırladı. ‘Şampiyon’ destek paketine sahip her bir taraftara 22GB hediye edilecek. Hediye internet, cuma günü taraftarların hatlarına tanımlanacak.

Belhanda yolcu mu?

Suudi Arabistan medyası, Younes Belhanda’nın 13 milyon avro karşılığında El-Hilal’e transfer olacağını iddia etti. Geçtiğimiz sezon Gomis’i Galatasaray’dan 6 milyon avro karşılığında kadrosuna katan El-Hilal iddiaya göre bu kez de Belhanda için sarı-kırmızılı takımla el sıkıştı.

VAN HOOIJDONK: Babel çok formda

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Pierre van Hooijdonk, Ryan Babel’in Galatasaray’a transferiyle ilgili “Babel kariyerini iyi şekilde devam ettiriyor. Düşüşe doğru giderken yeniden toparlanan oyuncuları çok sık göremezsiniz. Ancak Babel hâlâ çok formda” dedi.