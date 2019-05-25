Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Beklenen oldu, 2016’da imzalanan fair play anlaşmasının şartlarını sağlayamayan Fenerbahçe, UEFA tarafından bir üst kurula sevk edildi. Ancak bu durum sarı-lacivertlilerin Avrupa’dan men cezasıyla karşı karşıya olduğu anlamına gelmiyor. Sevk, sürecin bir parçası. Anlaşma şartlarını yerine getiremeyen Fenerbahçe, 31 Mayıs’ta UEFA’ya raporunu sunacak. Nihai karar ise haziran ayında verilecek. Fener Ol kampanyasının gelirlerinin ve katılımcı sayısının ön plana çıkarılacağı sunum sonrası UEFA’nın, en fazla Porto’ya olduğu kadar bir ceza vermesi bekleniyor. Anlaşma şartlarını kısmen yerine getiren Portekiz devinin kadro veya transfer kısıtlamasıyla Avrupa kupalarında yer alacağı öngörülüyor.

Ucuz atlatacak gibi...

Konunun uzmanları yaşanan gelişmeleri doğal karşılarken, Fenerbahçe’ye men cezasının söz konusu olmadığını vurguluyor. PSG ve Manchester City gibi devlere çok daha ağır ihlallere rağmen farklı yaptırımlar uygulandığı ve ceza verilmediğini hatırlatan hukukçular, sarı-lacivertlilerin, kadro veya transfer kısıtlaması, UEFA gelirlerinin yüzde 50’sine el koyma gibi cezalar alabileceğini ifade etti. Fenerbahçe Yönetimi ise 31 Mayıs’ta yapacağı sunumdan son derece ümitli. “Fener Ol” kampanyasıyla UEFA yetkililerini etkileyeceklerini inanan sarı-lacivertlilerin aklında men gibi bir ihtimal yok. Benzer duruma düşen yaşayan Trabzonspor’un men cezası almaması da sarı-lacivertlilerin tezini güçlendiriyor.

Şen olamadı istifasını sundu

Fenerbahçe camiası malumun ilamı olmasına rağmen deprem etkisi yapan bir gelişmeyle sarsıldı. Ali Koç’un en büyük destekçilerinden eski başkan Ali Şen’in oğlu Metin Şen, yönetimden ayrıldı. İlk günden beri Koç’un yanında bir tavır sergileyen Metin Şen, yazılı açıklamayla istifasını duyurdu. Şen, istifa gerekçesini, “Kulüp için planladığımız çalışmalara, uzun vadeli planlamalara, yapısal reformlara ve yeniden yapılanmalara şahsım adına katkı sağlayamadığımı görmem oldu” sözleriyle açıkladı, ayrıca tek adam imasında bulundu.

Fejsa bekleyişi

Başkan Ali Koç’un Portekiz seyahatinde 30 yaşındaki Sırp ön libero Ljubomir Fejsa için kulübü Benfica ile 3 milyon avroya (bonservis bedeli) anlaşma sağlandığı, son kararı oyuncunun vereceği ifade edildi. Fejsa’nın Yanal’ın listesinde olmadığını hatırlatalım. Fenerbahçe’nin ayrıca 24 yaşındaki Tomas Soucek için de Slavia Prag’a teklif yaptığı öne sürüldü.

Brahimi heyecanı

Porto’yla sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek Yacine Brahimi’de güzel gelişmeler yaşanıyor. Ersun Yanal’ın gözdelerinden olan 29 yaşındaki sol açık İspanya ve İngiltere’den talipleri olmasına rağmen sarı-lacivertlilere sıcak bakıyor. Fenerbahçe Yönetimi, Cezayirli oyuncuyu imza parası ve bonuslarla Kadıköy’e gelmeye ikna etmeye çalışıyor.

Eller gider Mersin’e...

UEFA, 2011’de finansal fair play kurallarını hayata geçirdiğinde Avrupa kulüplerinin toplam borcu 1.7 milyar avroydu. O günden bugüne Avrupalılar borçlarını kapatıp 600 milyon avro da kâra geçerken, Türk kulüplerinin zararı kademeli olarak arttı. Dört büyüklerin geçen sezon ki toplam borcu 7 milyar lirayı aşıyordu.