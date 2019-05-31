Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Millî Futbol Takımımız, özel maçta komşu Yunanistan'ı misafir etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan ve ay-yıldızlı takımımızın baştan sona üstün bir futbol sergilediği 90 dakika 2-1'lik üstünlüğümüzle sonuçlandı. Maça Uğurcan Çakır, Nazım Sangare ve Umut Meraş gibi millî formayla çok fazla tecrübesi olmayan isimlerle başlayan Şenol Güneş'in takımına galibiyeti getiren goller kariyerlerini yurt dışında sürdüren lejyonerlerimiz Cengiz Ünder ve Kenan Karaman'dan geldi. Maça atak bir futbolla başlayan millîler aradığı golü 11. dakikada buldu. Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasının hemen dışında tek top oynamasıyla birlikte yay üzerinde topla buluşan Cengiz çektiği sert şutla kaleci Paschalakis'i mağlup etti: 1-0.



Tempo düştü

17'de ise sahneye Kenan çıktı. Kariyerini Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta sürdüren golcü oyuncu ceza sahası içerisinde topla buluştu ve iki rakibine rağmen yaptığı vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. İkinci yarıya Oğuzhan, Abdülkadir ve İrfan Can ile başlayan takımımızda ilerleyen dakikalarda da Güven ve Mahmut oyuna dahil olurken, her iki takımın da yaptığı çok sayıda değişiklik temponun düşmesini de beraberinde getirdi. Maçta son sözü ise 90+3'te Dimitris Kourbelis söyledi ve takımımızın ofsayt beklentisi içerisinde olduğu pozisyonda karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-1. Millîler 8 Haziran'da oynayacağı zorlu Fransa maçı öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 2 Haziran Pazar günü Özbekistan ile oynayacak.