Onlar yeniden Süper Lig’e çıktı. Bir şehri sokaklara döktü. Eee kolay değildi. Dokuz yıllık hasreti dindirdi. Ve başkan Ali Çetin, Türkiye Gazetesi’ne konuştu... Söylemleri de hem yere basan hem de altı dolu iddialı açıklamalardı. “İddialıyız... Gözümüz yukarılarda...” dedi ve devamını getirdi Ali Başkan: Süper Lig’i ilk 5’te bitirecek bir takım kuruyoruz. Ben ve ekibim inanıyoruz ki Denizlispor asla eskisi gibi asansör bir takım olmayacak… Denizlispor, Süper Lig’de devlerle yarışarak ses getirecek ve herkesin saygı duyacağı yeni futbol markası olacak. Futbol dünyamız bundan emin olsunlar... Böyle iddialı, ideali olan, karakterli bir kadro için çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz ilk beş, sonraki senelerde en azından Avrupa’yı hedefleyeceğiz. Bu, hayal değil, geçen sezon lig devam ederken ligi 72 puanla bitiririz, dedik ve bitirdik, aynı şeyi Süper Lig’de niçin yapamayalım?

Kadromuz değişiyor

Transfer politikamızda belli olmayan bir şey yok, takımın yüzde 70’i değişecek. Şu an, mukavelesi devam eden yedi oyuncumuz var, bunlardan beşi dışındakilerle yollarımızı ayıracağız. Kaleci dâhil her mevkiye oyuncu bakıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ismi var önümüzde… Menajerler her gün kulübe yeni futbolcu ismi bildiriyorlar. Ancak bizim prensibimiz futbolcunun sadece yıldız, yetenekli ve tecrübeli olması değil Denizlispor formasını giyecek oyuncunun aynı zamanda yüksek karakterli olmasına bakıyoruz.

Atacak paramız yok

Transfer bütçemiz, 10 milyon avro, bunun 500 bin ya üzerine çıkar veya 500 bin altına ineriz. Denizlispor’un sokağa atılacak tek kuruşu yok. Ancak, şundan emin olun ki transfer edeceğimiz her oyuncudan maksimum verim alacağız. Göreceksiniz en faydalı, en üretken kadro Denizlispor’da olacak. Öyle maceraya atmayacağız kulübü... Oyuncuyu 1 milyon avroya transfer et ama parasını ödeme, sonra göndermek için kulübü ağır bir yükümlülüğün altına at, bu doğru değil. Yani, 700 bin, 400 bin avro neyse gerçek değeri o rakama imza atacağız ve ama futbolcu bilecek ki, hak edişi neyse ödemesini günü gününe alacak.

HOCAYA GÜVEN TAM

“Teknik kadroda istikrardan yanayız. Hocamızdan memnunuz kaliteli ve tecrübeli bir teknik adam, niye değiştirelim? Sportif Direktör olarak Burak Özsaraç ve scout antrenörü olarak Durmuş Ali Çolak ile anlaştık. Yücel Hoca’m geçen sezon bizden üç futbolcu istedi ancak ikisini alabildik o kadroyu başarıyla yönetti ve bize şampiyon bir takım sundu.”

YÜKSELİŞİN HİKÂYESİ

“Fiilen uyuyan devi uyandırdık. Tam iki bin iş yerini gezdik. Bize inandılar, destek oldular. Şu an 45 milyon TL borcumuz var, TFF’den Süper Lig’e ayakbastı parası olarak 45 milyon alacağız. Ayrıca Yukatel ile beş milyonluk yeni bir sponsorluk anlaşması yaptık, isim hakkı ve göğüs reklamı için. Yeter mi, yetmez… Bizim asıl işimiz, oyuncu üretimi olmalı, İddia ediyorum üç sene sonra kendi yıldızımızı kendimiz yetiştirir konuma geleceğiz.”

YENİ BAŞKAN’A DESTEK

“Nihat Özdemir ve ekibine inanıyoruz, federasyonun başarısı bizim başarımız. Kulüp yapıları, ligler, rekabet ortamı elbet önemli ama TFF bambaşka bir yer. O kurum, futbolun yönetim-eğitim politikasını, işleyişini belirleyen denetleyici, düzenleyici bir kurum. Hem insan kaynağını hem de futbolun finans büyüklüğünü güçlü tutmak zorunda. Süper Lig’i, Seria A, Bundesliga veya Premier denkliğine taşımalı... Bu manada gönlüm Süper Lig’in 20 takımlı olmasından yana.”

Haklı gurur

