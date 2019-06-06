Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray büyük bombayı patlatmak üzere; aynı 1996 yazında olduğu gibi... 23 yıl önce dünyanın en iyi orta sahalarından biri olan Hagi’yi transfer eden sarı-kırmızılılar şimdi La Liga ve Arjantin Millî Takımı’nın en büyük yıldızlarından Ever Banega’yı kadroya katmaya çok yakın. Sevilla Kulübü’nün yeni sezon öncesi takımda düşünmeyip satış listesine koyduğu yıldız oyuncu için Galatasaray Kulübü kesenin ağzını açtı. Arjantin’in Boca Juniors kulübünün de çok istediği Banega için sarı-kırmızılıların yabancıları Mariano Filho ve Yuto Nagatomo’yu devreye soktu. Mariano’nun Sevilla yıllarından Arjantinliyle dostluğu bulunurken Nagatomo da Inter’de Banega ile birlikte forma giymiş ve takım arkadaşlığı yapmıştı.

TERİM ÇOK İSTİYOR

Hem Nagatomo hem de Mariano, Banega’nın Galatasaray’a gelmesi için sağlı sollu oyuncuyu ikna etmeye çalışıp, sarı-kırmızılı takımın büyüklüğü anlatıyor. Teknik direktör Fatih Terim 2019’un Hagi’si olarak gördüğü oyuncuyu takımda görmeyi çok isterken, efsane 10 numara ile Arjantinli yıldız arasında pek çok ortak nokta bulunuyor. Banega sarı-kırmızılılara imza atarsa Hagi ile aynı yaşta Galatasaray forması giymiş olacak. İkisi de hem La Liga’nın hem de İtalya’nın tozunu yutmuş futbolcular. İkisi de dünya kupasında boy göstermiş, dünyanın en büyük turnuvasında yıldızlarını parlatmış isimler. Banega 1,74, Hagi 1,72 boyunda. İkisinin de Avrupa kupası başarısı var.

458 MAÇTA 44 GOL

Piyasa değeri 20 milyon avro civarında olan Ever Banega son dört sezondur Sevilla forması giyiyor. Arjantin Millî Takımı ile 65 maça çıkan ve altı golü bulunan Benega’nın kulüp kariyerinde ise 458 maçta 44 golü var.

FATİH TERİM BANA BABALIK YAPIYOR

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Christian Luyindama, şampiyonluğa önemli katkı sağladı. Bonservisiyle birlikte takıma katılacak Kongolu stoper, sarı-kırmızılılara çabuk adapte olmasını Fatih Terim’e bağladı. Luyindama “Geldiğimden beri Fatih Hoca’nın benim için bir baba gibi olduğunu söyleyebilirim. Bana babalık yapıyor. Benim yeteneklerimi biliyor, görüyor. Galatasaray’da nasıl oynamam gerektiğini, futbolu nasıl oynamam gerektiğini söylüyor, öğütlüyor. İlk iki üç maç bir alışma süreci oldu, bu maçlar sonrasında adaptasyon dönemi başladı ve iyi geçti. Orada anladım ki, çok fazla pas yapmamız lazım. Her seferinde pas, pas, pas diyordu. Ben de pasları sağlamaya çalıştım. İyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Gelecek sene de hazırlık kampından iyi bir şekilde çıkıp daha da ileriye götüreceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MITROGLOU AÇIKLAMASI

Galatasaray’dan ayrılacağı yüksek sesle konuşulmayan başlayan Kostas Mitroglou’nun menajerinden açıklama geldi. Yunan oyuncunun menajeri “Kostas’ın Galatasaray ile olan sözleşmesi devam ediyor ve İstanbul’da kendisini mutlu hissediyor” ifadelerini kullandı.