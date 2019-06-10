Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi fırtına gibi başladı. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i deplasmanda âdeta darmadağın ederken rakibinin saha avantajını da almış oldu. Maçın ilk çeyreği 10-18 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçilirken Efes ikinci periyodun başında 6-0’lık bir seri yakalayıp Obradovic’e molayı aldırdı. Moladan Kalinic’in basketiyle dönen sarı-lacivertliler daha sonra oyunu kontrol altın alıp soyunma odasına 42-32’lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrek maçın asıl koptuğu bölüm oldu. Bu çeyrekte Fenerbahçe coşarken Anadolu Efes teslim bayrağını erken çekti.

BOBY DIXON COŞTU

İkinci yarıya 2-12’lik seriyle başlayan Fenerbahçe, farkı 20 sayıya çıkarmayı başardı. Alan savunmasına dönen Efes, bu savunmadan da verim alamadı ve bozulan ritminden ötürü sayı üretemedi. Efes, üçüncü çeyrekte sadece 4 sayı bulabilirken Bobby Dixon’ın önderliğinde 20 sayı atan Fenerbahçe, farkı 26 sayıya kadar çıkardı ve galibiyete koştu. Final periyodunda üstünlük ibresi değişmezken fark 20’nin altına kadar indi. Maçı 73-56 kazanan Fenerbahçe Beko seri 1-0 öne geçti. Seride ikinci maç 11 Haziran Salı günü 18.45’te yine Sinan Erdem’de oynanacak.

ATAMAN’A SATAŞTILAR

Fenerbahçeli taraftarlar maç boyunca Anadolu Efes’in koçu Ergin Ataman ile uğraştı. “Mola alsana, mola alsana, Ergin Ataman mola alsana” tezahüratları sırasında Ataman’ın mola alması dikkati çekti.

KAVGANIN SEBEBİ

Euroleague Final Four’undaki maçta Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi yenerken Ergin Ataman’ın sık sık mola alması sarı-lacivertli taraftarları kızdırmıştı. Son dakikalarda “Mola alsana” tezahüratlarına Ataman küfürle karşılık verince Başkan Ali Koç “Aynaya bakıp kendini düzeltsin bir de özür bekliyor” çıkışında bulunmuştu.

MELİH’TEN GÖNDERME

F.Bahçe’nin kaptanı Melih Mahmutoğlu, kendilerine yakışan bir mücadele ortaya koyduklarını söylerken, sarı-lacivertli taraftarların Ataman ile ilgili tezahüratlarına “Bunu tasvip etmiyorum ama F.Bahçe taraftarının vardır bir bildiği, herkese böyle davranmıyorlar” dedi.

OLAYLARIN AZMETTİRİCİSİ ALİ KOÇ'TUR!

Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin bu maçı Euroleague’in rövanşı olarak gördüğünü söyleyen Ataman “İspanya’da finalin başından sonuna kadar küfrettiler. Ben de o anki adrenalinle bir tepki verdim. Bu tepkim Fenerbahçe camiasına değildi. Fenerbahçe Başkanı yaptığı açıklamalarla bir azmettiricidir. Kendisi de söyledi, ‘Ergin Ataman’ı Arena’da nasıl koruyacağız’ diye. O günden beri sosyal medya üzerinden yüzlerce tehdit, küfür aldım. Bunları azmettiren Ali Koç’tur. Bu şekilde devam ettiği takdirde Ülker Arena’ya gitmeyeceğim” dedi.