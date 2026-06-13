Galatasaray defteri kapanıyor: Nelsson'a İtalya'dan talip çıktı
Yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Galatasaray'da Victor Nelsson için yolun sonu göründü. İtalya'dan gelecek teklif beklenirken, sarı-kırmızılıların oyuncu için istediği bonservis bedeli de belli oldu.
- Galatasaray, gelecek sezon kadroda düşünmediği Victor Nelsson'un transferinden gelir elde etmeyi ve yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyor.
- Nelsson'un menajerinin kısa süre içinde İtalya'dan resmi bir teklif getirmesi bekleniyor.
- Geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da kiralık geçiren Nelsson'un yeniden İtalya'da forma giyme ihtimali güçleniyor.
- Galatasaray yönetimi, Danimarkalı savunmacı için yaklaşık 4-5 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirmeye alacak.
- Galatasaray yönetimi, oyuncunun ayrılığı konusunda kolaylık sağlamaya hazır.
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında yolların ayrılması beklenen Victor Nelsson için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon kadroda düşünmediği Danimarkalı stoperin menajerinin, İtalya'dan bir kulüple görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattında değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray, Nelsson'un transferinden gelir elde ederek yabancı kontenjanında da yer açmayı hedefliyor.
MENAJERİ İTALYA'DAN TEKLİF BEKLİYOR
27 yaşındaki futbolcunun temsilcisinin kısa süre içerisinde İtalya'dan resmi bir teklif getirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Serie A ekibi Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Nelsson'un yeniden İtalya'da forma giyme ihtimali giderek güçleniyor.
Galatasaray cephesi ise oyuncunun ayrılığı konusunda kolaylık sağlamaya hazır. Sarı-kırmızılı yönetimin, Danimarkalı savunmacı için yaklaşık 4-5 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.