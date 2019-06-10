Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray yeni sezon için kadro mühendisliği yapmaya devam ediyor. Genç yıldızlara yönelen sarı-kırmızılılar, yerli rotasyonu genişletmek için millî yıldızlara kancayı taktı. Galatasaray, Fortuna Düsseldorf’ta oynayan Kaan Ayhan için bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Teknik direktör Fatih Terim’in geçtiğimiz yıllarda Türk Millî Takımı’na kazandığı 24 yaşındaki futbolcuyu artık Galatasaray’da görmek istiyor. 2,5 milyon avro serbest kalma bedeli olan Kaan Ayhan için hafta içinde hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapabilen oyuncuya parçalı formayı giydirecek.

KENAN DA BEĞENİLDİ

Cim-Bom’un radarına giren diğer gurbetçi de Kaan’ın takım arkadaşı Kenan Karaman oldu. Sol açık ve forvet oynayan Kenan için harekete geçecek olan G.Saray, böyle bir ismi elinden kaçırmak istemiyor. A Millî Takımı formasıyla Yunanistan, Özbekistan ve son olarak Fransa maçlarındaki performansıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcunun koşulları da sarı-kırmızılıların çekim noktasını oluşturdu. Bu potansiyeldeki bir futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Aslan, önümüzdeki günlerde Almanya’ya çıkarma yapacak. Kenan’ın kulübüyle sözleşmesi 2021’de sona eriyor.

GOL DE ATIYOR

Bu sezon 31 maçta forma giyen Kaan rakip fileleri dört defa sarsmayı başardı. Genç stoper millî takımda ise üst üste Moldova ve Fransa maçlarında goller attı.

TRÉZÉGUET PAZARLIĞI

G.Saray ısrarla istediği Trézéguet için Kasımpaşa’ya tek seferde ödeme şartıyla 6 milyon avro önermişti. Ancak Kasımpaşa 15 milyon avro talep etti. Sarı-kırmızılılar transferi 10 milyon avroya bitirmeyi hedefliyor.

TRAORE’DEN İTİRAF

Cimbom’un ara transfer dönemindeki golcü adaylarından Lacina Traore o dönemi anlattı. Traore “Galatasaray bu kış beni aradı ama son dakikada Mitroglou ile anlaştılar. Ben de ortada kalınca Ujpest’e gittim” dedi.