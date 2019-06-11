Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya konuk oluyor. 21.45'te başlayan ve Laugardalsvöllür Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetiyor. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapıyor.

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İZLANDA - TÜRKİYE

3' İlk tehlikeli atak İzlanda'dan geldi. Sigurdsson'un sol kanattan ortasında Bjarnason ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Mert'ten kritik bir kurtarış geldi.

Maç Başladı 1' İzlanda'da maç başladı!

İLK 11'LER

İzlanda: Halldorsson, Skulason, R. Sigurdsson, Arnason, Hermannson, B. Bjarnason, A. Gunnarsson, Gudmundsson, G. Sigurdsson, Bödvarsson

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, İrfan Can, Dorukhan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Türkiye 572. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 572. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 300'ü resmi, 271'i özel 571 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 753 gol attı, kalesinde 820 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 571 karşılaşmanın 490'ını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 571 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.