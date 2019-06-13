Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerine o kadar iyi başlamıştık ki, Arnavutluk ve Moldova galibiyetlerini Fransa zaferiyle taçlandırmıştık. Asıl önemli olan ise gruptaki öncelikli rakibimiz konumundaki İzlanda’ya karşı ne yapacağımızdı... Maç deplasmandaydı... Büyük bir moral içerisinde Konya’dan İzlanda’ya giderken havalimanındaki bir çağ dışı uygulama ve bilinçli olduğunu düşündüğümüz bekletme operasyonu onlar adına başarı bizim adımıza ise hayal kırıklığı olarak sonuçlandı. Aslında bu saha içi futboluyla değil masa başı oyunlarıyla galip gelmek isteyen İzlandalıların bir oyunuydu ve maalesef biz bu oyuna geldik! Hem millî takım olarak hem de ülke olarak. Maçı ve saha içini değil saha dışını konuştuk, teknik ve taktiği unuttuk!

Olan bize oldu!

Ki Şenol Güneş’in basın toplantısında “Şehirler büyümüş ama kafalar küçülmüş” sözüyle işin özetini çıkarıp fazla büyütmemek gerektiğini vurguladı ancak sahaya yansıyan sonuç hiç de öyle olmadı. Futbolcularımızın havalimanındaki skandal uygulamaya sosyal medyadan gösterdikleri tepkiler ve sonrasında Emre Belözoğlu’na yapılan temizlik fırçası rezaleti çok farklı boyutlara gitti. Siyasi ve diplomatik kriz noktasına gelen olaydan oyuncularımızı fazla uzak tutamadık. Hem olayları ana haberlerimize taşıdık hem de sakin ve rahat kalmaları gereken futbolcularımızla sürekli irtibat kurup konuyu bir türlü kapatamadık. Ve sonuç olarak asıl İzlanda’ya karşı elde etmemiz gereken avantajlı neticeyi alamadık.

Fransa maçına göre tam tersi bir durum!

Ay-yıldızlılar Konya’da 2-0 kazandığı mücadelede topu rakip Fransa’ya vermiş ancak talebada üstünlüğü eline almıştı. İzlanda’da da tersi bir durum söz konusu oldu. Top bizdeydi ve 67’ye 33’lük bir üstünlük vardı ancak kazanan İzlanda oldu. Yirmi bir ortada sadece beş isabet sağlarken 10 şutumuzdan da üçü kaleyi buldu.

Çiçekli karşılama

İzlanda ile deplasmanda karşılaşan ve 2-1 mağlup olan ay-yıldızlı kafilemiz dün sabah İstanbul’a döndü. Kafilemiz bayraklarla ve çiçeklerle karşılandı. Teknik direktör Şenol Güneş’e çiçek takdim edildi.