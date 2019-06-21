İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Derya Nur Karaduman büyük bir başarıya doğru hızla ilerliyor. 61 kiloda Derya Nur Karaduman ilk turda Belarus rakibi Natalia Darashkevich'i (6-1) öndeyken tuşladı. Çeyrek Finalde Letonyalı Diana Malavko'yu (10-0) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. 
Milli güreşçi yarı finalde Rus rakibi Tatiana Kabanova ile karşılaşacak. 