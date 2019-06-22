Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe transferde bombaları patlatmaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu’nun ardından Roma’nın sol beki Aleksandar Kolarov’la da anlaştı. Önceki gün İstanbul’a gelen 33 yaşındaki Sırp yıldızla el sıkışan Fenerbahçe, şimdi Roma’yı ikna etmeye çalışıyor. Roma, iki sezon önce Manchester City’den 5 milyon avroya transfer ettiği Kolarov için aynı rakamı talep ederken, sarı-lacivertliler masaya bunun yarısını koymuş durumda. Inter ve Napoli’nin de Kolarov’a talip olması Roma’nın elini güçlü kılıyor gözükse de İtalyan ekiplerinin bonservis verme gibi bir düşüncesi yok. Transfer görüşmelerini sürdüren Mirsad Türkcan’ın yönetime ‘garanti’ verdiği öğrenildi.

Kruse imza aşamasında

Fenerbahçe benzer bir atağı da Max Kruse de yapmaya hazırlanıyor. Çok sayıda talibi olmasına rağmen Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında tercih yapma aşamasına gelen 31 yaşındaki golcü için kesenin ağzını açan sarı-lacivertliler mutlu sona yakın. Eintracht’ın Avrupa kupaları kozuna rağmen, Fenerbahçe’nin yıllık 3 milyon avrodan üç senelik sözleşme teklifi Kruse’nin rotasını İstanbul’a çevirmesine yol açtı. Kruse’nin menajeri Ersin Akan da yöneticilerle görüşmek üzere İstanbul’a geldi. Akan’ın Ali Koç, Semih Özsoy ve Comolli’yle yapacağı toplantının ardından Kruse’nin Fenerbahçe’ye transferinin kesinleşmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ’TAN MÜJDE

Taraftarların merakla beklediği transferler hakkında Başkan Ali Koç’tan önemli açıklamalar geldi. Koç, “Görüştüğümüz oyuncular var, güzel isimler yolda. Önümüzdeki sezonda hocamız Ersun Yanal’ın oynattığı futbola çok daha yatkın bir Fenerbahçe sahada olacak” dedi.

‘FENER OL’DAN GELDİ

4 Nisan’da yakılan ‘Fener ol’ meşalesinden şu ana kadar elde edilen gelir 130 milyon lira oldu. Tarih sınırlaması olmayan kampanyada ilk etapta 450 milyon lira toplanması gerekirken, iki ayda elde edilen bu rakamın hafta başına kadar 150 milyon liraya ulaşması bekleniyor.