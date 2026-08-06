Aspendos'ta 1800 yıllık devasa heykel gün yüzüne çıktı!

Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazılarda sağlık tanrısı Asklepios ile iyileşmenin simgesi oğlu Telesphoros’u birlikte betimleyen 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sosyal medya hesabından duyurduğu keşif, Roma Dönemi Aspendos’unda sağlık ve şifa kültlerinin kent hayatındaki yerine ilişkin önemli veriler ortaya koydu.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, Antik pagan inancında sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros’un yaklaşık 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı.

Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait eser, Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı’nın batı cephesinde bulunan Anıt Kapı’nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu.

MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu; estetik özellikleri, ayrıntılı işçiliği ve hastalığın tedavisinden tam iyileşmeye kadar uzanan süreci simgeleyen ikonografik anlatımıyla dikkati çekti.

BAKAN ERSOY DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos’ta ortaya çıkarılan heykel grubuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Aspendos’ta şifanın yaklaşık 1.800 yıllık sembolü gün yüzüne çıktı! Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Antik kentte yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros’un birlikte betimlendiği 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubuna ulaştık. Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait eser, Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı’nın batı cephesinde yer alan Anıtsal Kapı’nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu. MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu; figürlerin duruşu, himationun kıvrım düzeni, Asklepios’un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yoğun işçilikle dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıtıyor. Antik Çağ’da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını; uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlenen Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet dönemini simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan şifa sürecini bütüncül biçimde anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor. Aspendos’un sağlık kültlerine, inanç dünyasına ve toplumsal yaşamına yeni veriler sunan bu önemli keşif dolayısıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Aspendosta 1800 yıllık devasa heykel gün yüzüne çıktı!

İYİLEŞMENİN SİMGESİ

Heykel grubunun ana figürünü oluşturan Asklepios; ayakta, cepheden, olgun yaşta, uzun ve gür saçlı, sakallı bir erkek olarak betimlendi. Vücut ağırlığını sol bacağı üzerine veren figürün sağ bacağı hafifçe bükülerek öne ve yana doğru uzanıyor.

Asklepios’un üst gövdesi büyük ölçüde çıplak bırakılırken himationu, sol omzunun üzerinden geçirilerek bel ve bacaklarının çevresinde yoğun kıvrımlar oluşturacak biçimde düzenlendi. Figür, sol eliyle himation kıvrımlarını kavrıyor.

Aspendosta 1800 yıllık devasa heykel gün yüzüne çıktı!

Büyük bölümü günümüze ulaşmayan sağ kolu ise tanrının en önemli simgesi olan yılan sarılı asaya dayanacak biçimde tasarlandı. Olgun, sakallı ve ağırbaşlı yüzü, Asklepios’un Roma Dönemi’ndeki yerleşik ikonografik özelliklerini taşıyor.

Aspendosta 1800 yıllık devasa heykel gün yüzüne çıktı!

Asklepios’un sol ayağının önünde, ana figüre göre oldukça küçük ölçülerde betimlenen Telesphoros yer alıyor. Çocuk görünümündeki figür, vücudunu bütünüyle örten uzun ve kapüşonlu giysisiyle tanınıyor. Anatomik ayrıntıları büyük ölçüde gizleyen bu giysi, figüre sütunumsu bir görünüm kazandırıyor.

Aspendosta 1800 yıllık devasa heykel gün yüzüne çıktı!

Antik Çağ’da Asklepios; hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını temsil ediyordu. Oğlu ve yardımcısı Telesphoros ise tedavi sürecinin tamamlanması, iyileşme ve nekahet döneminin başarıyla sonuçlanmasıyla ilişkilendiriliyordu.

İki figürün aynı kompozisyonda buluştuğu heykel grubu, sağlık kavramının yanı sıra hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine kadar uzanan şifa sürecini de simgeliyor.

Aspendosta 1800 yıllık devasa heykel gün yüzüne çıktı!

Telesphoros’un Asklepios’un ayağının önünde konumlandırılması, iki figür arasındaki kült bağını ortaya koyarken heykelin ikonografik anlatımını da tamamlıyor.

Aspendosta 1800 yıllık devasa heykel gün yüzüne çıktı!

KAPININ YIKINTILARI ŞİFA KÜLTÜNÜN İZLERİNİ SAKLADI

Heykel grubunun, Doğu Meydanı ile bağlantılı Anıt Kapı’nın yıkıntıları arasında bulunması, eserin şehrin önemli bir bölümünde sergilendiğini gösteriyor.

Aspendosta 1800 yıllık devasa heykel gün yüzüne çıktı!

Eser, Roma Dönemi Aspendos’unda Asklepios kültünün varlığını ve sağlık inancının şehir hayatındaki yerini belgeleyen önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı. Asklepios’un Telesphoros ile birlikte betimlenmesi, tedavi ve iyileşme kavramlarının kentte gelişmiş bir ikonografik anlatımla ele alındığını ortaya koydu.

Figürlerin duruşu, himationun kıvrım düzeni, Asklepios’un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yoğun matkap işçiliği de Roma Dönemi heykeltıraşlık anlayışının belirgin özelliklerini yansıtıyor.

Asklepios ve Telesphoros heykel grubu, estetik niteliğinin yanı sıra Aspendos’un dini ve sosyal hayatını birlikte değerlendirilmesine imkân veren önemli bir arkeolojik buluntu niteliği taşıyor.

Aspendosta 1800 yıllık devasa heykel gün yüzüne çıktı!

Aspendosta 1800 yıllık devasa heykel gün yüzüne çıktı!

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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