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Spor

Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu: Süper Lig'de kaldı

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Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu: Süper Lig'de kaldı

Kocaelispor ile 30 Haziran'da yolları ayrılan Serdar Dursun, yeni takımını buldu. 34 yaşındaki santrfor, kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen, son olarak Kocaelispor'un başarısı için mücadele eden Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu. Birçok takımla adı anılan deneyimli forvet, Süper Lig'de kaldı.

Serdar Dursun
Başlık ResmiSerdar Dursun

ANLAŞMA 1 YILLIK

Ajansspor'un haberine göre; Serdar Dursun, Gaziantep FK ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki futbolcunun, kırmızı-siyahlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Serdar Dursun, geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla 30 maça çıkarken, sahada kaldığı 1656 dakikada 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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