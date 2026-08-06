İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile Tahran’da camları karartılmış bir aracın içinde son derece gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi.

ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmaların ardından sır sırra kadem basan İran’ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney hakkında dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, karanlık bir aracın içinde gerçekleşen ve yüzünü dahi göremediği esrarengiz görüşmenin ardından karşısındaki kişinin gerçekten Hamaney olup olmadığını sorguladığı öne sürüldü.

Iran International’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşebilmek için defalarca talepte bulundu ve kabul edilmeyince istifa kartını masaya sürdü.

Talebin onaylanmasının ardından Pezeşkiyan, Tahran’da gizli bir noktaya götürüldü ve resmi konvoyundan ayrılarak camları tamamen karartılmış ticari bir araca bindirildi.

Pezeşkiyan ile Mücteba Hamaney arasında esrarengiz temas: Zifiri karanlık araçtan çıktı, kimliğini sorguladı!

Araç içinde ışıkların tamamen kapalı tutulması nedeniyle iki isim birbirini göremedi. Güvenlik ekipleri Pezeşkiyan'ın tokalaşmasına dahi izin vermezken, diyalog tamamen karanlıkta ve yalnızca birkaç dakika sürdü. Görüşmenin ardından araçtan indirilen Pezeşkiyan’ın, yakın kurmaylarına karanlıkta sadece bir ses duyduğunu belirterek "Gerçekten Hamaney miydi?" sorusunu yönelttiği aktarıldı.

Pezeşkiyan ile Mücteba Hamaney arasında esrarengiz temas: Zifiri karanlık araçtan çıktı, kimliğini sorguladı!

DEVRİM MUHAFIZLARI GÖLGESİNDE...

Görüşme formatına sert tepki gösteren Pezeşkiyan, Hamaney ile resmi konutunda yüz yüze ve şeffaf bir toplantı daha talep etti. Ancak Dini Lider’in ofisi bu talebi derhal geri çevirdi. Pezeşkiyan’ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun devlet mekanizmaları ve sivil hükümet üzerindeki vesayetini gerekçe göstererek görevden ayrılma restini yinelediği kaydedildi.

Diğer yandan Hamaney’in, stratejik karar alma yetkilerini sivil kabine yerine Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi’ye devrettiği ve Pezeşkiyan yönetimini tamamen işlevsiz kıldığı iddiası da paylaşılmaya devam ediyor.

Pezeşkiyan ile Mücteba Hamaney arasında esrarengiz temas: Zifiri karanlık araçtan çıktı, kimliğini sorguladı!

MÜCTEBA HAMANEY'İN BEŞ AYLIK GİZEMİ

Yeni Dini Lider Mücteba Hamaney’in yaklaşık beş ay önce göreve gelmesinden bu yana hiçbir fotoğrafı, video kaydı veya sesli mesajı yayımlanmadı. Tüm talimatlarını yazılı kararnamelerle ileten Hamaney’in, babası Ali Hamaney’in cenaze merasimine dahi katılmaması nerede olduğuna ilişkin spekülasyonları derinleştirdi.

Devlet yayın organı Hamşahri ise bu tabloyu savunarak, kısıtlamaların yabancı istihbarat servislerinin ses frekansı veya sinyal takibiyle Dini Lider’in sığınağını tespit etmesini önlemek amacıyla uygulandığını açıkladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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