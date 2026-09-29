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Sanatçı Ali Hürol hayatını kaybetti! Ali Hürol kimdir?

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Sanatçı Ali Hürol hayatını kaybetti! Ali Hürol kimdir?
Başlık ResmiSanatçı Ali Hürol hayatını kaybetti! Ali Hürol kimdir?

Sanat dünyasının usta isimlerinden Ali Hürol hayatını kaybetti! Kırk yılı aşan sanat yaşamı boyunca yüze yakın oyunda rol alan Ali Hürol, bir süredir kalp rahatsızlığı yaşıyordu. Peki, Ali Hürol kimdir?

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Tiyatro, dizi ve seslendirme dünyasının kıymetli isimlerinden Ali Hürol, 76 yaşında vefat etti. Kalp rahatsızlığı olan Hürol'un vefat haberini meslektaşı Arda Aydın verdi.

Aydın sosyal medya paylaşımında; "Çok sevgili canım Amcam, Mert’in ve Zeyno’nun babası, Ferhunde Teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun. O’nu en son Antalya Altın Portakal’da seslendirme sergisinde Serdal Güzel’in çektiği kendi fotoğrafı önünde çekmiştim. Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam…" ifadelerini kullandı

Sanatçı Ali Hürol hayatını kaybetti! Ali Hürol kimdir?
Başlık ResmiSanatçı Ali Hürol hayatını kaybetti! Ali Hürol kimdir?

ALİ HÜROL KİMDİR?

Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ali Hürol, 17 Temmuz 1950 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Profesyonel tiyatro yaşamına 1968-69 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nda başlayan yönetmen Ali Hürol, Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünden mezun oldu. Okul yıllarından itibaren, Devlet Tiyatroları'nda sanatçı olarak görev almaya başladı. 1980 yılında Devlet Tiyatroları'ndan ayrılarak Ankara'da Ali Hürol Tiyatrosu'nu kurdu. Kendi tiyatrosu ve Etibank Sanat Tiyatrosu adına yetişkinlere yönelik otuz civarında oyun sahneledi, bir yandan da çok sayıda çocuk oyununun yapımcılığına ve yönetmenliğine imza attı. Kırk yılı aşan sanat yaşamı boyunca yüze yakın oyunda rol alan, aynı zamanda da TRT'nin çeşitli yapımlarında seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak da görev aldı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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