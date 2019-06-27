Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sezonu çifte kupa ile kapatan ve rakiplerine göre ekonomik anlamda en rahat kulüp konumunda bulunan Galatasaray temkinli! Nasıl olmasın ki... Bir tarafta UEFA yaptırımları diğer yanda geçmişten alınan dersler ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum. Har vurup harman savurma dönemini sona erdiren yönetim, teknik ekiple beraber yeni alınacak isimlerde kriterleri belirledi. Makul ücret, takıma uyum ve yaş durumu önemli faktörler olarak sıralandı. Bu bağlamda forvet konusunda en uygun oyuncu netleşti: Stefano Okaka. Mbaye Diagne’nin satışını bekleyen yönetim, geçen sezonu Udinese’de kiralık geçiren ve bonservisi Watford’da olan 29 yaşındaki golcüye odaklandı.

3 milyon avro

Nijerya asıllı İtalyan futbolcunun, Watford ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulübüyle masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray’ın kafasında belirlediği bonservis bedeli ise 3 milyon avro. Peki Stefano Okaka ile birlikte ikinci forvet adayı kim? Hiç tartışmasız Vedat Muriç. Süper Lig’i ve sarı-kırmızılıları yakından tanıması, uyum problemi çekmeyecek olması artıları. Transferde acele etmeyen ancak forvet konusunda kararlı ve titiz bir çalışma içerisinde olan Mustafa Cengiz yönetiminin bir hafta 10 güne kadar netice alması bekleniyor. Yurt dışındaki görüşmeleri ise Şükrü Hanedar yapıyor.

Halil’i Aslan kaptı

Galatasaray santrfor bölgesi için bir de genç bir yıldız adayıyla el sıkıştı. Trabzonspor’un da gündeminde olan gurbeçti golcü Halil Dervişoğlu’nu sarı-kırmızılılar kaptı. Bonservisi Sparta Rotterdam’da bulunan 1999 doğumlu futbolcu için G.Saray’ın kulübüne 1,2 milyon avro civarında bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Geçen sezon kulübünde 15 gol ve 12 asistle oynayan Halil Dervişoğlu, Arnavutluk ve Kosava maçlarında Türkiye U21 formasıyla da boy göstermiş ve birer gol kaydetmişti.

E-VER Banega’yı!

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği yıldızların başında geliyor Ever Banega... Sevilla Kulübü ile uzun süredir görüşme hâlinde olan yönetim önemli mesafe aldı. Son olarak İspanyollar takas önerisinde bulundu. Galatasaray yönetimi, bonservis ücretini 4 milyon avroya çekmeye çalışırken, Sevilla yetkilileri “Fernando’yu da verin daha da indirim yaparız” teklifinde bulundu. Cimbom’un Banega’yı 3,5 milyon avro artı Fernando takasıyla bitirmesi bekleniyor.