Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Max Kruse’den sonra Garry Rodrigues transferini de bitirmek istiyor. Galatasaray’da gösterdiği performansla 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Arabistan’ın Al Ittihat takımının yolunu tutan 28 yaşındaki oyuncu, burada aradığı ortamı bulamadı. Sarı-siyahlı formayla sadece 11 maça çıkıp 1 gol atabilen genç oyuncu Fenerbahçe’ye gelebilmek için yıllık ücretinde büyük bir fedakârlığı göze aldı.

Yanal da istiyor

Al Ittihad’dan yıllık 5 milyon avro kazanan Yeşil Burun Adaları’nın millî oyuncusu Fenerbahçe’ye 3 milyon avro karşılığında gelmeye hazır olduğunu sarı-lacivertlilere iletti. Rodrigues’i 1+1 yıllığına kiralamak için Suudi yetkililerle masaya oturan Fenerbahçe’nin bu transferi bitirmesi bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da 28 yaşındaki Rodrigues için “harika olur” yorumunda bulunduğu belirtildi.