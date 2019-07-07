Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ekonomik problemlerle boğuşan Beşiktaş’ın bütçesi açık veriyor. Abdullah Avcı ile yeni bir döneme giren siyah-beyazlılar, gençleştirme politikasıyla birlikte kadronun toplam maliyetini azaltmaya; bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Ancak yönetimin işini zorlaştıran bir çok faktör var. Başkan Fikret Orman, geçen sezonki takımın bütçesinin 82 milyon avro olduğunu ve bu rakamı 30-35 milyon avroya indireceklerini açıklamıştı. Futbolcuların yıllık kazançları, bonservis bedelleri ve imza paraları da bütçeye dâhil. Ancak kadronun şu andaki maliyeti, Orman’ın belirlediği seviyenin üzerine çıkmış durumda. Sadece Torino’dan tapusu alınan Âdem Ljajic için kulübün kasasından tam 6,5 milyon avro çıktı.

Fazlalıklar gitmeli

Tyler Boyd için de Portekiz kulübü Guimares’e 2,4 milyon avro ödenecek, ABD’li yıldızın sezonluk ücreti için de kasadan yılda 1,2 milyon avro çıkacak. Zulta Waregem’e kiralanan Larin’in yıllık ücretinin 800 bin avrosunu da kulüp karşılayacak. Şimdiden kadronun toplam maliyeti 37,4 milyon avroya ulaştı.Yönetimin bütçeyi daha da küçültmek ve yeni transferler için de kredi açabilmek için elindeki fazlalıklardan kurtulması şart. Yeni sezonda düşünülmeyen ve maliyetleri yüksek olan Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Gary Medel, Enzo Roco ve Isimat-Mirin’in elden çıkarılması hâlinde yönetim derin bir nefes alacak. Bu beş oyuncunun kulübe yıllık maliyeti tam 9,3 milyon avro...

Medel’e 5 milyon euro

Satışı gerçekleştiği takdirde Beşiktaş’ın bütçesini rahatlatacak isimlerden biri olan Gary Medel için Fiorentina’nın devrede olduğu öne sürüldü. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Beşiktaş’ta mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Şilili yıldız için Fiorentina’nın 5 milyon avroluk teklif yapacağı öne sürüldü. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve kariyerine İngiltere’de devam etmek isteyen Medel’in alacaklarına karşılık serbest kalma talebi reddedilmişti.